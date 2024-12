Neuer Schulleiter an der BBS Ein Tag des Aufbruchs und der Kontinuität zugleich 19.12.2024, 13:00 Uhr

i Der neue Schulleiter der BBS Idar-Oberstein, Markus Müller (links), wurde von Markus Brautlecht, Schulfachreferent bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), verpflichtet. Stefan Conradt

Die Vakanz bei der Schulleitung der Harald-Fissler-Schule in Idar-Oberstein hat seit Mittwoch ein Ende.

Die mit aktuell rund 1700 Schülerinnen und Schülern und mehr als 100 Lehrkräften größte Schule im Landkreis Birkenfeld, die Berufsbildenden Schule (BBS) Idar-Oberstein, hat nach gut einem Jahr Vakanz wieder eine reguläre Schulleitung. Markus Müller, seit Sommer 2023, als Vorgänger Gerd Zimmermann in Pension ging, kommissarischer Schulleiter, wurde am Mittwoch offiziell in sein neues Amt eingeführt.

