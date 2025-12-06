Kinder im Straßenverkehr Ein Tabaluga-Mobil für den Kreis Birkenfeld Niels Heudtlaß 06.12.2025, 11:00 Uhr

i Den Anhänger für die Verkehrserziehung übergaben Vertreter alle im Projekt involvierten Firmen, Organisationen und Behörden feierlich an die Verkehrssicherheitsberater der Polizei. Niels Heudtlaß

Mit dem Anhänger voll mit Gegenständen, die spielerisch für die Verkehrserziehung genutzt werden können, will der Kreis Birkenfeld Kinder auf Gefahren vorbereiten. Grundschulen und Kitas das Tabaluga-Mobil ab sofort für diesen Zweck ausleihen.

Mehr als 27.000 Kinder sind dem Statistischen Bundesamt zufolge im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen verunglückt. Die Jugendverkehrsschule der Polizei Birkenfeld leistet bereits seit längerer Zeit in Grundschulen und Kitas im gesamten Landkreis Birkenfeld ihren Beitrag, um Kinder auf die Gefahren im Straßenverkehr vorzubereiten.







Artikel teilen

Artikel teilen