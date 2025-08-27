Seit dem Corona-Lockdown 2019 gab es kein Deutsch-Chinesisches Kulturfest mehr in Hoppstädten-Weiersbach. Jetzt ist es zurück. Das lange Warten hat sich gelohnt:

Nach sechs Jahren Pause kehrte das Deutsch-Chinesische Kulturfest nach Hoppstädten-Weiersbach zurück. Es war ein farbenfrohes, buntes Familienfest, dass am vergangenen Sonntag im und vor dem Gemeindezentrum am Oak Garden stattfand. Es gab ein pralles Programm, unter anderem mit der chinesischen Tanzgruppe Jasmin Group, mit der Bläserklasse der Grundschule Hoppstädten-Weiersbach oder chinesischen Rap von Haowen Deng. Die Kleinsten von der Kita Neubrücke führten einen Regenbogentanz auf, der mit lang anhaltendem Applaus bedacht wurde.

i Tiao Tiao und Mali Scholz eröffneten das Fest. Thomas Brodbeck

Ortsbürgermeister Manuel Weber eröffnete die Kulturveranstaltung. Ihm war die Freude sichtlich anzumerken, dass das Deutsch-Chinesische Kulturfest nun endlich wieder stattfand. Nicht nur für ihn war es mehr als nur eine Feier, „es ist auch ein lebendiges Symbol für die Freundschaft zwischen unseren Kulturen. Es gibt uns die Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt von Tradition, Musik, Kunst und kulinarischen Genüssen miteinander zu teilen“, so seine Worte.

i Mehrere Hundert Gäste feierten, speisten und genossen die kulturellen Darbietungen des Deusch-Chinesischen Kulturfestes. Thomas Brodbeck

Auch Dekan Prof. Klaus Helling vom Bereich Umweltwirtschaft und Umweltrecht am unmittelbar benachbarten Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier betonte in seiner Rede die besonderen Beziehungen des Campus nach China. Es existiere eine enge Zusammenarbeit mit der Yantai University Trier College of Sustainable Technology, bei der zur Zeit fast 500 Studierende eingeschrieben sind. Mehrere Dutzend chinesischer Staatsbürger machen am UCB jedes Jahr ihren Bachelor- oder Master-Abschluss, sagte Helling. Das sei eine Win-Win-Situation, denn „es gibt auch Bereiche, von denen wir in Deutschland technologisch von den chinesischen Partnern einiges lernen können. Dabei sind die persönlichen Kontakte und der Austausch, wie er heute hier gelebt wird, die Voraussetzung dafür, dass man eine Freundschaft zwischen den Völkern umsetzen und pflegen kann“, betonte der Dekan.

i Auch Landrat Miroslaw Kowalski und seine Familie waren Gast des Deutsch-Chinesischen Kulturfests. Begrüßt wurden sie von Jixiang Hou vom Oak Garden. Thomas Brodbeck

Das Fest geht zurück auf den Oak Garden, ein privates Unternehmen, das 2011 von der Chinesin Jixiang Hou gegründet wurde, um chinesische Unternehmen im Kreis Birkenfeld anzusiedeln. Mittlerweile haben sich mehr als 200 Firmen aus dem Reich der Mitte in der kleinen Gemeinde niedergelassen. Andreas Scholz, Hous Ehemann und ebenfalls Geschäftsführer des Oak Garden, weiß um die Bedeutung der Kultur, auch für das Geschäft: „Schließlich kann man nur dann gute Geschäfte machen, wenn man sich auch kulturell gut versteht“, sagt er. „Und man kann sich auch nur dann wirklich weiterentwickeln, wenn man die jeweils verschiedenen Stärken anderer Nationalitäten, auch im Bereich der Kultur, miteinander verbindet.“

i Es gab leckere chinesische Köstlichkeiten, wie hier das süße Teiggebäck Jjao. Thomas Brodbeck

Dass es ein Familienfest war, bewies Landrat Miroslaw Kowalski, der seine Frau Eva und Sohn Tobias mitbrachte, und ebenfalls in seiner Rede die Bedeutung des kulturellen Austausches, aber auch sprachlicher Kenntnisse mit einem Zitat von Goethe unterstrich: „Wie viele Sprachen du sprichst, so oft mal bist du ein Mensch.“

Mehrere Sponsoren unterstützten die Veranstaltung. Auch die Stefan-Morsch-Stiftung war mit einem eigenen Stand vertreten, an dem man sich für eine Stammzellenspende registrieren konnte. Und auch die Mut-Mach-Werkstatt aus Idar-Oberstein war mit einem Infostand vertreten. In ihren Kursen lernen Kinder und Jugendliche mit Mobbing, Überforderung und dem Alltagsstress umzugehen.

Erst gegen 18 Uhr verließen die letzten von vielen Hundert Gästen das Fest, die sich im Lauf des Tages informiert, die zahlreichen kurzweiligen Aufführungen genossen und chinesische Speisen probiert hatten. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, auf deren Fortsetzung im kommenden Jahr man sich schon heute freuen darf.