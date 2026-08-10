Neue Ruschberger Chronik Ein Stück Heimat, das für die Zukunft gesichert ist Gerhard Müller 10.08.2026, 10:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Alfred Heu, (3. von links) überreicht die erste Chronik an Wolfgang Schmitt, (2. von links) direkt nach der Vorstellung der Chronik „Ruschberger Meilenstein“. Mit dabei Landrat Miroslaw Kowalski (links) VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser (2. von rechts), Chronikredakteur Karsten Schultheiß (4. von links), der Vorsitzende des Musikvereins Germania, Matthias Martini (3. von rechts) sowie die Autoren Hans-Jürgen Colesie (rechts) und Rita Sandefur (4. von rechts). Gerhard Müller

Mit den „Ruschberger Meilensteinen“ haben Karsten Schultheiß, Alfred Heu und ihre Mitstreiter eine Ortschronik aufgelegt, die festhalten soll, was ansonsten mit der Zeit verblassen würde. Die Präsentation fand nun im Bürgerhaus statt.

Neben Landrat Miroslaw Kowalski, VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser konnte Ortsbürgermeister Alfred Heu zahlreiche Autoren bei hochsommerlichen Temperaturen vor dem Bürgerhaus zur Vorstellung der Ruschberger Dorfchronik mit dem Titel „Ruschberger Meilensteine“ begrüßen.







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