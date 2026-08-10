Mit den „Ruschberger Meilensteinen“ haben Karsten Schultheiß, Alfred Heu und ihre Mitstreiter eine Ortschronik aufgelegt, die festhalten soll, was ansonsten mit der Zeit verblassen würde. Die Präsentation fand nun im Bürgerhaus statt.
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Neben Landrat Miroslaw Kowalski, VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser konnte Ortsbürgermeister Alfred Heu zahlreiche Autoren bei hochsommerlichen Temperaturen vor dem Bürgerhaus zur Vorstellung der Ruschberger Dorfchronik mit dem Titel „Ruschberger Meilensteine“ begrüßen.