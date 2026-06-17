Ein Wahrzeichen wird 100
Ein Stück Geschichte: Bollenbacher feiern ihre Mühle
Das Team der Heimatfreunde Bollenbach organisierte das Fest zum 100. Geburtstag der Elektromühle. Die Veranstaltung war ein voll
Das Team der Heimatfreunde Bollenbach organisierte das Fest zum 100. Geburtstag der Elektromühle. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg.
Günter Weinsheimer

Die Heimatfreunde Bollenbach begrüßen viele interessierte Besucher zum Jubiläum der alten Elektromühle. Das 30-köpfige Helferteam hatte sich viel Mühe im und rund um das alte Wahrzeichen des Ortes gemacht.

Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntag stand die 100 Jahre alte elektrische Getreidemühle in Bollenbach im Mittelpunkt. Die Heimatfreunde Bollenbach hatten zu diesem Jubiläumsfest eingeladen. Los ging es mit einem Gottesdienst im Freien mit Pfarrerin Anja Zimmermann. Rund um das alte Wahrzeichen des Ortes wurde mit vielen Gästen gefeiert.

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