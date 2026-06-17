Die Heimatfreunde Bollenbach begrüßen viele interessierte Besucher zum Jubiläum der alten Elektromühle. Das 30-köpfige Helferteam hatte sich viel Mühe im und rund um das alte Wahrzeichen des Ortes gemacht.

Am Sonntag stand die 100 Jahre alte elektrische Getreidemühle in Bollenbach im Mittelpunkt. Die Heimatfreunde Bollenbach hatten zu diesem Jubiläumsfest eingeladen. Los ging es mit einem Gottesdienst im Freien mit Pfarrerin Anja Zimmermann.

Rund um das alte Wahrzeichen des Ortes wurde mit vielen Gästen gefeiert.