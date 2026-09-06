18. Birkenfelder Firmenlauf Ein sportliches Familienfest, das den Kreis bewegt Sebastian Schmitt 06.09.2026, 11:09 Uhr

i 613 Läufer und Walker gingen beim 18. Birkenfelder Firmenlauf an den Start. Bei bestem Wetter setzte sich das große Teilnehmerfeld auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung in Bewegung. Sebastian Schmitt

Beim 18. Birkenfelder Firmenlauf war wieder einmal bestes Laufwetter und eine wunderbare Stimmung: Die Sportler hatten Spaß und die Veranstaltung diente einem guten Zweck. Der Lions Club unterstützt die Gesundheitsprävention in den Grundschulen.

Strahlender Sonnenschein, motivierte Sportler und ein starkes Miteinander: Der 18. Birkenfelder Firmenlauf „Die Wirtschaft läuft“ hat am Samstag gezeigt, dass die Veranstaltung mehr ist als ein Wettkampf. 735 Anmeldungen lagen vor, tatsächlich gingen 613 Läufer und Walker auf die rund fünf Kilometer lange Runde.







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