Mit Judith Hermann las am Montag eine weitere vielfach preisgekrönte Schriftstellerin in Idar-Oberstein. Das hat Gründe.

Dörte Hansen, Jenny Erpenbeck und jetzt Judith Hermann – wie gelingt es einem kleinen Kulturverein immer wieder, solch große Namen in die Provinz, nach Idar-Oberstein zu locken? Beharrlichkeit, viel Recherche, „und dann gehört natürlich auch immer ein Stück weit Glück dazu“, verrät der Schnecke-Vorsitzende Axel Redmer im Gespräch mit der NZ.

Im Falle von Judith Hermann, die am Montagabend in der eigentlich viel zu kleinen Stadtbibliothek las, war es so, dass Redmer mitbekommen hatte, dass die seit Längerem begehrte Bestsellerautorin („Sommerhaus, später“) auf Lesereise in der Schweiz weilte. Da wäre auf der Rückreise nach Norddeutschland doch ein Abstecher an die Nahe möglich. Das sah auch die Tourmanagerin so, und so kam es zum „sehr, sehr kurzfristigen Gastspiel“, was auch die Wahl des Veranstaltungsortes erkläre: „Was anderes war in der Kürze der Zeit nicht machbar.“

Ein Tag in Idar-Oberstein

Normalerweise habe man während einer solchen Lesereise wenig Zeit, offenbarte Hermann ihren Zuhörern: „Man checkt im Hotel ein, ruht sich noch ein wenig aus, und dann beginnt auch schon die Lesung.“ In Idar-Oberstein hatte die vielfach preisgekrönte Schriftstellerin überraschend mehr Zeit, nutzte den Tag für einen langen Spaziergang auch hinauf zur Felsenkirche und entlang des Lyrikpfads, wo sie ein kritisches Gedicht zur Naheüberbauung las: „Das zubetonierte Herz.“ Das hat ihr gefallen. Die Autobahn mitten in der Stadt nicht. Auch die menschenleere Fußgängerzone fiel der 54-Jährigen auf: „Ihr lebt in einer sehr speziellen Stadt. Was ist los hier in Idar-Oberstein?“ Aber nun sehe sie ja, „dass ihr alle da seid und alles in Ordnung ist...“ Es gebe auch durchaus Parallelen zu ihrem jetzigen Wohnsitz in der Nähe von Bremerhaven. Dort habe man einen alten Hafen zugeschüttet, um ihn zu einem riesigen Parkplatz zu betonieren...

„Ich ging los, weil ich nicht mehr darüber nachdenken wollte, ob ich losgehen sollte oder nicht.“

Aus „Daheim“ von Judith Hermann

In der voll besetzten Stadtbibliothek las die gebürtige Berlinerin – anders als in der Schweiz, wo sie ihr neues Werk „Wir hätten uns alles gesagt“ vorstellte – aus ihrem Roman „Daheim", der 2021 monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand und mit dem sie für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Erzählte von der jungen Frau, die – wie einst die Autorin selbst – in einer Zigarettenfabrik arbeitet und von einem Zauberer angesprochen wird, der sie unbedingt zersägen will und ihr eine Kreuzfahrt nach Singapur verspricht...

Hermanns Poesie ist wie ein guter französischer Film: Es passiert eigentlich nichts, aber es ist einfach schön, man schaut gerne zu. Beziehungsweise in diesem Fall: Man könnte stundenlang zuhören. Viel zu schnell ist die erste Lesestunde vorbei. Nach einer kurzen Pause, in der Judith Hermann Dutzende Bücher signiert, geht es weiter. Die Buchhandlung Schulz-Ebrecht hatte wieder einen Büchertisch aufgebaut. Das hat die Autorin übrigens positiv vermerkt in ihren Erinnerungen an Idar-Oberstein: „Toll, dass sie eine so gut bestückte Buchhandlung haben.“

Über viele Umwege an die Literatur gekommen

In der Fragerunde muss sie natürlich noch einmal erzählen, wie man Bestsellerautoin wird. Sie tut das auf sehr sympathische Art und Weise, spart auch erste Niederlagen beim Versuch, Journalistin zu werden, nicht aus. Erzählt, wie sie tausend Dinge ausprobiert, ehe sie merkt, dass die Literatur ihr Weg ist. Und dann hält Marcel Reich-Ranicki 1996 den Erzählband „Sommerhaus, später“ im Literarischen Quartett im ZDF hoch und bespricht das Buch sehr wohlwollend. Danach gehen die Verkaufszahlen steil nach oben – und sie kann endlich von ihrem Wunschberuf leben. Ein Traum wurde wahr: „Ja, davor lag aber auch viel Arbeit“, sagt sie heute. Die Sendung hat sie übrigens vor lauter Angst vor einem Verriss nicht geschaut.

Das mit der vielen Arbeit sei übrigens bei jedem neuen Roman so. Die Vorbereitung und die erste Hälfte seien hart, aber dann begännen die erdachten Akteure ein wundersames Eigenleben, „und ich muss ihnen eigentlich nur noch folgen“. Das sei auch der Grund gewesen, warum aus „Daheim“ ein Roman wurde und nicht wie zunächst geplant ein weiterer Erzählband: „Die junge Frau aus der Zigarettenfabrik wollte einfach nicht mehr aus meinem Arbeitszimmer ...“