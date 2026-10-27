Die Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens an verdiente Brandschützer aus den Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld erfolgte in Hoppstädten-Weiersbach. Neben Ehrungen von 15 bis 50 Jahren im aktiven Dienst gab es auch Verabschiedungen.
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Es ist ein jährlich zwischen den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder wechselnder Termin: der Dank an die aktiven Feuerwehrkameraden mit der Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens. Zugleich ist dies ein würdiger Rahmen, um langjährige Aktive nach Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst zu verabschieden.