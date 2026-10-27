Dank in Hoppstädten-Weiersbach Ein Sommer mit großen Belastungen für die Feuerwehren Sascha Saueressig 27.10.2026, 08:08 Uhr

i Für 45 Jahre aktiven Feuerwehrdienst dankten Landrat Miroslaw Kowalski sowie die beiden VG‑Bürgermeister Matthias König und Bernd Alsfasser den Feuerwehrmännern Matthias Schmidt (Schwollen), Bernd Finck (Wilzenberg). Andreas Jung (Wilzenberg), Werner Dingert (Eckersweiler), Bernd Lawrenz (Reichenbach) und Stefan Näher (Reichenbach). Gerhard Ding

Die Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens an verdiente Brandschützer aus den Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld erfolgte in Hoppstädten-Weiersbach. Neben Ehrungen von 15 bis 50 Jahren im aktiven Dienst gab es auch Verabschiedungen.

Es ist ein jährlich zwischen den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder wechselnder Termin: der Dank an die aktiven Feuerwehrkameraden mit der Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens. Zugleich ist dies ein würdiger Rahmen, um langjährige Aktive nach Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst zu verabschieden.







Artikel teilen

Artikel teilen