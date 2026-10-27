Dank in Hoppstädten-Weiersbach
Ein Sommer mit großen Belastungen für die Feuerwehren
Für 45 Jahre aktiven Feuerwehrdienst dankten Landrat Miroslaw Kowalski sowie die beiden VG‑Bürgermeister Matthias König und Bern
Für 45 Jahre aktiven Feuerwehrdienst dankten Landrat Miroslaw Kowalski sowie die beiden VG‑Bürgermeister Matthias König und Bernd Alsfasser den Feuerwehrmännern Matthias Schmidt (Schwollen), Bernd Finck (Wilzenberg). Andreas Jung (Wilzenberg), Werner Dingert (Eckersweiler), Bernd Lawrenz (Reichenbach) und Stefan Näher (Reichenbach).
Gerhard Ding

Die Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens an verdiente Brandschützer aus den Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld erfolgte in Hoppstädten-Weiersbach. Neben Ehrungen von 15 bis 50 Jahren im aktiven Dienst gab es auch Verabschiedungen.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist ein jährlich zwischen den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder wechselnder Termin: der Dank an die aktiven Feuerwehrkameraden mit der Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens. Zugleich ist dies ein würdiger Rahmen, um langjährige Aktive nach Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst zu verabschieden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren