Ein Schutzengel im dunklen Dezember in Göttschied

Nach einem Autounfall auf der Flugplatzstraße im Dezember bedankt sich die geschädigte Seniorin bei dem Ersthelfer, der die Betreuung und Absicherung der Unfallstelle spontan übernahm, bis die Polizei eintraf.
Der Dezember ist häufig dunkel und ungemütlich. Da kann es auf den Straßen schon mal krachen. So geschehen am 10. Dezember auf der Flugplatzstraße auf der Höhe von Göttschied. Das Fahrzeug einer älteren Dame – nennen wir sie Hedwig – wurde auf dem Heimweg von einem unaufmerksamen links abbiegenden Fahrzeug heftig erwischt und beschädigt.