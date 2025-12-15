Kindergartenbau in Baumholder Ein Schmuckstück nähert sich der Fertigstellung Sascha Saueressig 15.12.2025, 19:00 Uhr

i Der Neubau des katholischen Kindergartens nähert sich dem Abschluss: Im ersten Quartal soll der Umzug vonstattengehen. Nun verschaffte sich der städtische Bauausschuss einen Einblick in den Stand der Bauarbeiten. Benjamin Werle

Der Umzug in den Neubau des katholischen Kindergartens soll im ersten Quartal 2026 erfolgen. Nun verschaffte sich der Bauausschuss einen Eindruck vom Stand der Arbeiten und den ausstehenden Gewerken. Modernste Technik und bunte Farben herrschen vor.

Beigeordneter Christian Flohr und Markus Zillig konnten ein Dutzend Rats- und Ausschussmitglieder zum Rundgang im neuen katholischen Kindergarten begrüßen. Denn die Bauarbeiten nähern sich dem Ende, ab Januar soll die Einrichtung geliefert und eingebaut werden.







Artikel teilen

Artikel teilen