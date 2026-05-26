Schutz in Veitsrodter Kirche Ein Refugium für bedrohte Feldermausarten Thomas Brodbeck 26.05.2026, 18:00 Uhr

Die Grauen Langohren gehören zu den gefährdeten Tierarten. In den Kirchen in Veitsrodt, Siesbach und Heiligenbösch soll im Dachgebälk Platz für die Feldermäuse und ihren Nachwuchs sein, um ihren Lebensraum zu erhalten. Der Nabu unterstützt dies.

Kirchen sind nicht nur ein Refugium für gläubige Menschen, sondern mittlerweile auch für bedrohte Tierarten. Dies gilt in besonderem Maße für Fledermäuse. Speziell das Graue Langohr, eine vom Aussterben bedrohte Fledermausart, findet im Dachgebälk von Kirchen eine letzte Zuflucht.







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