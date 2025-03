Ein Rapper will das Thalfanger Rathaus rocken

Was schon einige Zeit in Thalfang als Gerücht umherschwirrt, bewahrheitet sich: Mit dem Idar-Obersteiner Kevin Quint bewirbt sich ein vierter Kandidat um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Gewählt wird am 15. Juni.

„Ich habe einen privaten Bezug zu Thalfang“, sagt der 29-Jährige, der nach eigenen Angaben in einer Partnerschaft lebt. Er überlege aufgrund dessen schon längere Zeit, seinen Wohnsitz von Idar-Oberstein in die VG am Fuße des Erbeskopfs zu verlegen. „Ich bin für das Amt im perfekten Alter. Ich habe schon genug Lebenserfahrung gesammelt, sowohl menschlich als auch beruflich, und bin gleichzeitig fit und dynamisch genug, um Dinge anpacken und gestalten zu können.“

Region soll für junge Leute attraktiver werden

Auf dem Bürgermeisterposten könne er nicht nur die Zukunft der Bürger in die Hand nehmen, sondern auch seine eigene. „Ich bin ein Mensch, der gerne gestaltet und profitiere selbst davon“, sagt er. Es sei wichtig, dass man als Bürgermeister Dinge nicht im Alleingang verändern kann. „Es geht nur im Miteinander“, sagt Quint. Für den Erfolg sei entscheidend, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. „Wir müssen schauen, dass die Leute, die entscheiden, dies mit positiver Energie tun“, sagt er. Es seien oft Kleinigkeiten, die dafür ausschlaggebend seien. Das Team müsse harmonieren. Als junger Mensch legt er Wert darauf, dass die Region für Leute in seinem Alter attraktiv sei. Dies gelte beispielsweise für Existenzgründer. „Ich weiß, welche Hürden es für Unternehmen gibt.“

Quint ist derzeit Klinikleiter eines Reha-Zentrums in Idar-Oberstein mit 60 Angestellten. Politische Erfahrung wie eine Mitarbeit in kommunalen Gremien oder in Parteien habe er bisher keine gesammelt. Jedoch habe er zahlreiche soziale Projekte angestoßen und sei in der Jugendarbeit aktiv. Beispielsweise habe Quint, der in der Musikszene als Rapper unter dem Namen Kevin Q aktiv ist, im Herbst 2024 mit dem bekannten Rapper Kollegah im Saarland ein soziales Projekt mit Spendenaktion umgesetzt.

Quint hat eigenes Tonstudio und eigenes Label

Quint hat sein eigenes Tonstudio und sein eigenes Label mit dem Namen All Elite Music (AEM). Laut der Internetseite everybodywiki.com gehört Kevin Q bei Soundcloud mit rund 40 Millionen Streams zu den meistgehörten deutschen Rappern auf dieser Musikplattform.

Quint will als parteiloser Bewerber ins Rennen gehen. Derzeit ist er dabei, in der Thalfanger Bevölkerung die 50 Unterschriften zu sammeln, die für seine Kandidatur als Bürgermeister notwendig sind. „Ich glaube, es ist generell die Zeit, gemeinsam zu gestalten“, sagt er. „Ich will Bindeglied sein zwischen den Parteien.“

Außer Quint wollen sich – Stand jetzt – Amtsinhaberin Vera Höfner, der Lückenburger Stefan Thömmes und Tamara Breitbach aus Züsch um den Posten des Thalfanger Rathaus-Chefs bewerben. Die Wahl ist angesetzt für den 15. Juni. Eine Stichwahl ist auf den 29. Juni terminiert.