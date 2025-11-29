Schmuck- und Edelsteinpreis Ein Platz in der ersten Reihe blieb frei Kurt Knaudt 29.11.2025, 16:32 Uhr

i Zum Abschluss der Feier versammelten sich Preisträger und Preisträgerinnen, Jury, Moderatorin Belinda Gold und die muskalischen Gäste Munich Allstars noch einmal auf der Bühne des Stadttheaters, bevor es ans Weiterfeiern ging -zur Winners Night ins Parkhotel. Hosser. HOSSER

Neue Gesichter, bewegende Erinnerungen und herausragende Kreationen: Das Idar-Obersteiner Stadttheater war Schauplatz der festlichen Verleihung des 55. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises.

Eine Veranstaltung wie die Verleihung des Schmuck- und Edelsteinpreises steht und fällt mit der Moderation. Auf Andrea Ballschuh, die mit ihrem Auftreten in den vergangenen Jahren zunehmend Kritik hervorgerufen hatte, folgte bei der 55. Auflage des weltweit ältesten Wettbewerbs dieser Art Belinda Gold.







Artikel teilen

Artikel teilen