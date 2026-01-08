FDP-Spießbratenessen Ein Plädoyer für gut ausgebaute Straßen 08.01.2026, 18:30 Uhr

i Petra Dick-Walther, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium (von links), FDP-Kreisvorsitzender Sebastian Weber, Landtagswahlkandidatin Kathrin Hoffmann, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Steven Wink, der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, stoßen beim traditionellen Spießbratenessen im Parkhotel auf ein erfolgreiches Jahr für die Freien Demokraten an. Hosser

Klare Worte zur Verkehrspolitik sprachen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Kathrin Hoffmann, Landtagswahlkandidatin der FDP im Kreis Birkenfeld, beim traditionellen Spießbratenessen der Freien Demokraten im Idar-Obersteiner Parkhotel.

Ein Bekenntnis zur Hunsrückspange legte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt anlässlich des Spießbratenessens der FDP im Parkhotel in Idar-Oberstein ab. Bei diesem Verkehrsprojekt „geht es im nächsten Jahr weiter“, kündigte sie bei dem von ihr als Traditionsformat bezeichneten Treffen an – ohne allerdings konkret zu werden.







