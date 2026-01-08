FDP-Spießbratenessen: Ein Plädoyer für gut ausgebaute Straßen
Ein Plädoyer für gut ausgebaute Straßen
Klare Worte zur Verkehrspolitik sprachen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Kathrin Hoffmann, Landtagswahlkandidatin der FDP im Kreis Birkenfeld, beim traditionellen Spießbratenessen der Freien Demokraten im Idar-Obersteiner Parkhotel.
Ein Bekenntnis zur Hunsrückspange legte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt anlässlich des Spießbratenessens der FDP im Parkhotel in Idar-Oberstein ab. Bei diesem Verkehrsprojekt „geht es im nächsten Jahr weiter“, kündigte sie bei dem von ihr als Traditionsformat bezeichneten Treffen an – ohne allerdings konkret zu werden.