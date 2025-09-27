Preis für Fastnachter Ein Oscar für den Präsidenten 27.09.2025, 13:00 Uhr

i Wolf und Kerstin Schneider (von rechts) überreichten den Zinnhannes-Kulturpreis in der Kategorie "Rampenlicht" an Bernd Alsfasser für seine karnevalistischen Leistungen als Sitzungspräsident der HKG im Beisein von RKK-Vorsitzendem Daniel Marx. Bernd Alsfasser

Große Ehre für den Heimbacher Fastnachter: Bernd Alsfasser erhält den Zinnhannes-Kulturpreis, der als "Oscar des Karnevals" gilt.

Eine hohe Auszeichnung ist dem Sitzungspräsidenten der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG), Bernd Alsfasser , in der vergangenen Woche in Koblenz zuteilgeworden. Alsfasser ist der Zinnhannes-Kulturpreis in der Kategorie „Rampenlicht“ verliehen worden.







