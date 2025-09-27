Preis für Fastnachter: Ein Oscar für den Präsidenten
Preis für Fastnachter
Ein Oscar für den Präsidenten
Große Ehre für den Heimbacher Fastnachter: Bernd Alsfasser erhält den Zinnhannes-Kulturpreis, der als "Oscar des Karnevals" gilt.
Lesezeit 1 Minute
Eine hohe Auszeichnung ist dem Sitzungspräsidenten der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG), Bernd Alsfasser , in der vergangenen Woche in Koblenz zuteilgeworden. Alsfasser ist der Zinnhannes-Kulturpreis in der Kategorie „Rampenlicht“ verliehen worden.