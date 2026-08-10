Gemeindefest in Hoppstädten
Ein Ort mit Charakter und einzigartiger Atmosphäre
Das erste Bier gönnten sich die Hoppstädten-Weiersbacher Gemeindespitze und die Vereinsgemeinschaft beim letzten Gemeinefest.
Das erste Bier gönnten sich die Hoppstädten-Weiersbacher Gemeindespitze und die Vereinsgemeinschaft beim letzten Gemeinefest.
Franz Cronenbrock

Ortsgemeinde und Vereinsgemeinschaft feiern vom 14. bis 16. August ihr Gemeindefest. Nachdem im Vorjahr bereits im Zuge des Schubkarrenrennens in der Dorfmitte gefeiert wurde, wird nun erneut in den Ortsteil Hoppstädten eingeladen.

Lesezeit 1 Minute
Das Hoppstädten-Weiersbacher Gemeindefest am kommenden Wochenende wird rund um den Marktplatz und der Kapelle im Ortsteil Hoppstädten ausgerichtet. Der Kulturausschuss hatte sich wieder für den Standort in der Dorfmitte ausgesprochen, nachdem das Gemeindefest im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Schubkarrenrennen bereits an diesem traditionellen Standort stattfand.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren