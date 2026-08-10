Gemeindefest in Hoppstädten Ein Ort mit Charakter und einzigartiger Atmosphäre Franz Cronenbrock 10.08.2026, 06:00 Uhr

i Das erste Bier gönnten sich die Hoppstädten-Weiersbacher Gemeindespitze und die Vereinsgemeinschaft beim letzten Gemeinefest. Franz Cronenbrock

Ortsgemeinde und Vereinsgemeinschaft feiern vom 14. bis 16. August ihr Gemeindefest. Nachdem im Vorjahr bereits im Zuge des Schubkarrenrennens in der Dorfmitte gefeiert wurde, wird nun erneut in den Ortsteil Hoppstädten eingeladen.

Das Hoppstädten-Weiersbacher Gemeindefest am kommenden Wochenende wird rund um den Marktplatz und der Kapelle im Ortsteil Hoppstädten ausgerichtet. Der Kulturausschuss hatte sich wieder für den Standort in der Dorfmitte ausgesprochen, nachdem das Gemeindefest im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Schubkarrenrennen bereits an diesem traditionellen Standort stattfand.







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