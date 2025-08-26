So etwas gibt es im weiten Umkreis kein zweites Mal: Der Privatfriedhof Aurech in Tiefenstein besteht dank des Engagements vieler seit 100 Jahren. Das wurde am Sonntag gefeiert.

Auf dem Privatfriedhof Aurech versammelten sich am Sonntag gut 50 Vereinsmitglieder und interessierte Bürger, um bei herrlichem Wetter das Jubiläum „50 Jahre Friedhof Aurech“ zu begehen. Das Klarinettenensemble des Musikvereins Tiefenstein eröffnete die Zeremonie und begleitete die Veranstaltung mit besinnlichen Beiträgen.

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Karl-Otto Strack, konnte vorab im Gespräch mit unserer Zeitung seinen Stolz auf die gepflegte Anlage am Rande von Tiefenstein nicht verbergen. Er wies darauf hin, dass die pflegerische Arbeit vollkommen ehrenamtlich abläuft. Sie wird weitgehend von einer „Rentnerband“ gestemmt, in der der Jüngste bereits 70 Jahre alt ist.

Der Verein steht allen offen

Der Verein hat es immer wieder geschafft, dass in 100 Jahren das ganze Vereinswesen mit Erfolg an die nächste Generation übertragen wurde. Ohne die unermüdliche Arbeit der Mitglieder wäre dies nicht möglich gewesen. Schriftführerin Gabriele Purper berichtet, dass so immer ein großer Mehrwert für die Tiefensteiner Bürgerschaft entstanden ist. Sie bastelt mit Hingabe stetig an der Chronik des Friedhofsvereins und versucht, Erinnerungen unvergesslich zu machen. Die vorbildlichen Initiativen sind im Übrigen nicht nur für die Mitglieder des Privatfriedhofs gedacht, sondern der Verein ist für alle offen. Die Gebühren sind vergleichbar mit denen der städtischen Anlagen. Man würde sich über weiteren Zuspruch in der Bevölkerung sehr freuen, sagt der Vorstand.

i Die idyllische Anlage am Aurech ist ein Ruhepol für alle Besucher und steht jedem offen. Bernd Schreiber

Der 2. Vorsitzende, Christoph Müller, verwies auf den tollen Gemeinsinn der Mitglieder. Die idyllische Anlage am Aurech stelle einen Ruhepol für ihre Besucher dar. Müller pries die Stätte nicht nur als Ort der Erinnerung, sondern auch als Ort Ort des Friedens und des Abschieds. Geschäftsstellenleiter Andreas Brust verwaltet die wirtschaftlichen Abläufe des Vereins. Für das Tagesgeschäft ist er unverzichtbar, fungiert er doch als Ansprechpartner, wenn es um fachliche Kompetenzen geht.

Die Anfänge des Vereins reichen bis ins Jahr 1925, als mit Lina Stenzhorn die erste Tiefensteinerin auf dem neuen, privat hergerichteten Friedhof beerdigt wurde. Zuvor gab es jahrelang Streit, weil die Bewohner Obertiefenbachs sich heftig gegen die Einrichtung des neuen gemeindeeigenen Friedhofs im unteren Teil des Stadtteils, Hettstein, wehrten. Es gab auch sachliche Gründe, doch vor allem beruhte der Disput auf alten Rivalitäten.

Die beiden vormals selbstständigen Gemeinden Obertiefenbach und Hettstein hatten sich 1909 zur Gemeinde Tiefenstein zusammengefunden. Es war jedoch keine Liebesheirat. Der Hettsteiner Gemeinderat konnte sich, obwohl er lange Widerstand leistete, letztlich dem Wunsch seiner Bürger nicht verschließen, an die moderne Wasserleitung von Obertiefenbach angeschlossen zu werden. Obertiefenbach seinerseits schielte schon lange auf die begehrten Bauplätze an der Tiefensteiner Straße. Erstes Gemeinschaftswerk war die moderne Schule, die an der „Grenze“ beider Ortsteile errichtet wurde. Am Ende des Friedhofsstreits gab es einen Kompromiss: Die gegründete Genossenschaft (die später in einen Verein umgewandelt wurde) erhielt die Erlaubnis, einen eigenen Privatfriedhof zu gründen und auf eigene Kosten zu betreiben. So ist es bis heute geblieben.

Paradox: Ein Friedhof feiert Geburtstag

Pfarrer Arnd Fastenrath begann den ökumenischen Gottesdienst und thematisierte dabei die Begriffe Hoffnung und Frieden. Er verwies auf das paradoxe Thema, dass ein Friedhof Geburtstag feiert. Am Sonntag wurden zwar viele Erinnerungen geteilt, aber vieles ist auch in diesen 100 Jahren bereits in Vergessenheit geraten. Fastenrath fand lobende Worte für den Gemeinsinn im Ehrenamt. Pastoralreferent Claus Wettmann, Vertreter der katholischen Kirche, schloss die Anwesenden dann im Gebet zusammen.

Die Gäste der Veranstaltung wurden im Anschluss in die Stadenhalle eingeladen, wo bei Kaffee und Gebäck noch viele Erinnerungen ausgetauscht und Geschichten von früher erzählt wurden.