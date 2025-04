Natur Natur sein lassen: So lautet das Motto und damit auch Versprechen im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Doch gehalten wird es zumindest in einem Punkt weder dort noch in allen anderen deutschen Premiumschutzgebieten: In allen wird nämlich weiterhin gejagt – „und zwar in erheblichem Maße“, wie Marco Heurich in seinem Vortrag bei der jüngsten Auflage der Nationalpark-Akademie im Hunsrückhaus am Erbeskopf vor mehr als 100 Zuhörern dokumentierte.

Der Professor für Wildtierökologie und Naturschutzbiologie an der Uni Freiburg und Sachgebietsleiter für Nationalpark-Monitoring und Tierfreigelände im Nationalpark Bayerischer Wald wollte das nicht als pauschale Kritik verstanden wissen, sondern als Fingerzeig, in welchem Spannungsfeld sich die Verantwortlichen bewegen. „Wenn Wildnis an Grenzen stößt“ hatte er dazu passend seine Ausführungen überschrieben. Als seltsam empfindet er es aber dennoch, dass alle deutschen Nationalparke das Vermeiden von Wildschäden außerhalb des Gebiets als oberstes Ziel des sogenannten Wildtiermanagements nennen. Erst an zweiter Stelle folgt der Schutz der natürlichen Prozesse vor der Bekämpfung von Tierseuchen.

Wildtiere halten sich nicht an vom Menschen gesetzte Grenzen

„Ein Nationalpark ist keine Insel“, betonte der Experte mit Verweis darauf, dass die Verantwortlichen stets auch die Auswirkungen auf die Anrainer im Blick behalten müssen. Denn Wildtiere halten sich nicht an Grenzen. Sie pendeln zwischen den verschiedenen Welten hin und her. Als mögliche Lösung präsentierte Marco Heurich das adaptive Management – ein System, das auf intensivem Monitoring basiert, um so die vorhandenen Bestände und deren Wanderbewegungen zu erfassen.

Der Spagat zwischen dem Vorsatz, im Park selbst Natur möglichst ungestört Natur sein zu lassen und dennoch Schäden in dessen Umgebung zu minimieren, könne am besten gelingen, wenn man die beteiligten Gruppen in das komplexe Konstrukt einbindet, zeigte sich Heinrich überzeugt: Ranger, Jäger, Förster, Landwirte, Kommunalpolitiker, Veterinäre und Wanderer. Er kenne allerdings in Europa wegen der dabei aufeinanderprallenden unterschiedlichen Interessen bisher kein Beispiel, wo das richtig gut läuft. „Wir wissen relativ wenig über die Entwicklung außerhalb des Parks“, räumte auch Martin Mörsdorf, der stellvertretende Leiter des Nationalparkamtes, ein.

Ziel: Die Jagdruhezone so groß wie möglich auszuweisen

Generell plädierte Marco Heurich dafür, die Jagdruhezone so groß wie möglich auszuweisen, so wenig wie möglich zu jagen und Kirrjagden zu meiden – dabei wird Futter auf einer freien Fläche im Wald ausgelegt und das Wild sodann meist vom Ansitz erlegt. Ein besonderes Modell gebe es im Schweizer Nationalpark, wusste Jan Rommelfanger, Abteilungsleiter im Nationalparkamt, zu berichten: „Im Schutzgebiet dort selbst fällt kein Schuss, gejagt wird nur außerhalb.“

Am Beispiel des legendären Yellowstone Nationalparks in den USA, der mit 900.000 Hektar weitaus größer ist als alle deutschen Premiumschutzgebiete zusammen, verdeutlichte der Referent, dass Wildtiere Schlüsselarten mit erheblichen Auswirkungen auf das Ökosystem sind. Nachdem dort 1926 der letzte Wolf geschossen worden war, hatte das gravierende Folgen. Unter anderem stieg der Bestand der Wapiti-Hirsche rapide an, die dort seit 1969 nicht mehr gejagt werden durften. Erst als in den 1990er-Jahren wieder gezielt Wölfe angesiedelt wurden, pendelte sich alles wieder ein.

Nach amerikanischem Verständnis ist Wildnis die Abwesenheit von menschlicher Beeinflussung und die Anwesenheit von wilden Tieren. Was in Yellowstone die Wölfe und Bären und in Afrika die Elefanten und Löwen sind, sind hierzulande Fischotter, Wildschwein, Rothirsch, Wolf und Biber, der mit seinen Dammbauten die biologische Vielfalt enorm erhöht. So entstanden durch sein Wirken im Bayerischen Wald fast 1200 neue Arten. So viele Wildtiere es aber in den heimischen Nationalparken gibt und geben wird: Die Hauptrolle spiele auch dort immer der Mensch, bilanzierte Marco Heinrich.