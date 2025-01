Berglangenbach im Internet Ein moderner und funktionaler Webauftritt 16.01.2025, 05:00 Uhr

i Die neue Internetseite der Ortsgemeinde Berglangenbach zeigt eine Luftaufnahme des Ortes am Bauernmarkt im vergangenen September. Lena Eisenhut

Zehn Jahre ist es her, seit Kurt Jenet die Präsenz www.berglangenbach.de erstmals ans Netz gebracht hat. Nun hat die Gemeinde unter Federführung von Lena Eisenhut ihren Internetauftritt überarbeitet und neue Funktionen integriert.

Die Gemeinde Berglangenbach hat seit Mittwoch ihre Internetseite modernisiert und freigeschaltet. Schon in der ersten Ansicht erstrahlt die Internetpräsenz des Ortes mit einer Luftaufnahme der Ortslage – just am jüngsten Bauernmarkt aufgenommen –, dem Ortswappen und einer klar strukturierten Navigationsleiste auf dunkelgrünem Hintergrund.

