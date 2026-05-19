Die siebte Auflage der Mineralienwelt brachte mehr als 70 Aussteller an zwei Tagen nach Idar-Oberstein. Und deren Mineralien Edelsteine, Fossilien, Kristalle und Quarze begeisterten weit mehr als 1000 Besucher.
Lesezeit 3 Minuten
Sehr zufrieden war Messechef Alexander Klein mit der Mineralienwelt, der Fachmesse für Mineralien, Edelsteine, Fossilien, Kristalle und Quarze. Das konnte er auch sein. Noch bevor sich am Samstag um 10 Uhr die Tore öffneten, hatte sich eine große Menschentraube vor der Messe Idar-Oberstein versammelt.