Natalie Ruppenthal ist Erzieherin an der Kita in Neubrücke. In ihrer Freizeit singt sie in der Coverband „The Chives“ aus Weiersbach. Eigens zur Eröffnung und Einweihung der Erweiterung der Kindertagesstätte Neubrücke im Doppelort, die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde ist, hatte sie zusammen mit den Kita-Kindern ein Lied komponiert und auch getextet. Gemeinsam mit den Kindern erlebte „Wir sind die Kinder der Kita Neubrück“ ihre Premiere bei der Einweihung der Erweiterung.

Weiter heißt es im Refrain-Text: „Die Kita wird immer größer, und wir wachsen mit, Schritt für Schritt“ – damit gingen die kleinen Sänger auf die stetige Erweiterung der Kita seit der Eröffnung im Jahre 2012 ein. Denn seit der Eröffnung mit 120 Kindertagesplätzen wurde diese immer mehr erweitert, mit Gimbweiler und Dienstweiler wurde das Einzugsgebiet vergrößert. Dies betonte auch Matthias König, der Verbandsgemeindebürgermeister, in seinen Grußworten.

Die Kita wird immer größer, und wir wachsen mit.

Aus dem Song der Kindergartenkinder

Nach der temporären Erhöhung auf 145 Plätze wurde der nächste Meilenstein vor zwei Jahren gesetzt. Es dauerte nur zwei Jahre und zwei Monate, ehe der Beschluss zur Erweiterung auf 180 Plätze umgesetzt war mit Planung und den Umbauten, was eine für Verwaltungsverhältnisse sehr gute Leistung gewesen sei, wie Matthias König nicht ohne Stolz verkündete. Er dankte dem VG-Rat für die Bewilligung der Mittel, denn immerhin kostete die gesamte Maßnahme 850.000 Euro, sowie den beteiligten Ämtern und Behörden und den Mitwirkenden bei der Umsetzung aus der Verwaltung.

i Natalie Ruppenthal (im Hintergrund) sang mit den Kindern das neue Lied "Wir sind die Kinder der KiTa Neubrück" Franz Cronenbrock

Zwei neue Gruppenräume und ein Nebenraum konnten in der ehemaligen Elementary-School der Housing der US-Amerikaner eingerichtet werden. Eine aufregende und stressige, aber auch eine spannende Zeit nannte die Kita-Leiterin Heike Ensch diese Zeit in ihren Grußworten. Denn die Arbeiten wurden während des laufenden Betriebes ausgeführt. Neue Sicherheitseinrichtung wie eine automatische Brandmeldeanlage wurden installiert. Die Einrichtung der Gruppenräume erfolgte nach pädagogischen Gesichtspunkten. Heike Ensch bedankte sich bei der Verwaltung und den Behörden für die Umsetzung der Maßnahme. Einen besonderen Dank ging an den Elternausschuss und den Förderverein der Kita, die tatkräftig unterstützt hätten.

Eine Gruppe aus dem Kindergarten führte den Tanz „Wir haben den Rhythmus“ auf, die Schulkinder – das sind die, die ab Herbst in die Schule gehen – sangen das Lied „Hurra, ich bin ein Schulkind“, ehe dann Natalie Ruppenthal das Kita-Lied gemeinsam mit beiden Gruppen vortrug. Nahtlos ging damit der offizielle Teil in ein Sommerfest im Kindergarten über. Kinderschminken, Hüpfburg, Erfrischungsgetränke, natürlich auch Pommes und Kuchen gab es. Die neuen Räume sowie die gesamte Kita konnte besichtigt werden.

Übrigens: Eine CD mit dem Kindergartenlied wurde aufgenommen und zum Verkauf angeboten. Der Erlös geht an die Kita.