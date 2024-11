Sechs Teilnehmer lassen sich vom Forstamtschef über den Zustand des Waldes informieren Ein lehrreicher Rundgang im Stadtwald: Teil des Stadtrats im Gärtel unterwegs 19.10.2024, 08:15 Uhr

i Im Stadtwald sollen Brachflächen wie im Tal zum Bärnbach über Naturverjüngung (im Vordergrund am Boden) und Klumpensetzungen wieder aufgeforstet werden. Foto: Saueressig Sascha Saueressig

Baumholder. Trotz strömenden Regens ging es am Montagabend gegen 17 Uhr in den Baumholderer Stadtwald, wo Forstamtsleiter Peter Prölß gemeinsam mit der Försterin in Ausbildung, Marleen Eickhoff, über die aktuelle Situation berichtete. „Eigentlich hatte ich gedacht, wir lassen es ausfallen, aber Peter Prölß sagte, es geht“, meinte Stadtchef Günther Jung.

So gingen er und fünf weitere Ratsmitglieder in den Gärtel, um sich von Prölß über den Holzeinschlag informieren zu lassen und im Abschnitt am Stern auch einen Blick auf die Bemühungen des Forstes zu werfen, eine Windwurffläche wieder aufzuforsten und sich tiefer gehend auch abseits der üblichen Waldwege zu informieren.

