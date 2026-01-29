Schnee am Erbeskopf
Ein kleines Winterwunderland

Während es in der Nacht auf Donnerstag im Hunsrück und an der Nahe wie aus Eimern regnete, verwandelte sich die Gipfelregion am Erbeskopf in ein Winterwunderland. Zum Skifahren reicht es aber noch lange nicht.

Schnee im Winter ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Er ist aber rar geworden in Deutschland, vor allem in den Niederungen. In den vergangenen Tagen und Wochen fiel in fast allen Bundesländern teils reichlich Schnee. Eine Ausnahme bildeten zunächst Rheinland-Pfalz und das Saarland.

