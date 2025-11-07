Grüne tagen in Göttschied
Ein „Ideengeber“ oder ein „Kandidat für die Bürger“ 
Die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen: Markus Schulz von der SPD (links) und Stephan Dreher von der CDU stellten sich mit ihren Ideen und auch mit ihrer Persönlichkeit bei den Grünen vor.
Thomas Brodbeck

Im Zuge der Mitgliederversammlung des Ortsverbands Idar-Oberstein/Herrstein-Rhaunen von Bündnis 90/Die Grünen präsentierten sich die Bewerber um die Nachfolge Uwe Webers als VG-Chef, Stephan Dreher von der CDU und Markus Schulz von der SPD.

Zu ihrer Mitgliederversammlung im Vereinsheim des Heimat- und Wandervereins Göttschied hatte der Grüne Ortsverband Idar-Oberstein/Herrstein-Rhaunen Stephan Dreher von der CDU und Markus Schulz von der SPD eingeladen. Die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sollten sich mit ihren Ideen und auch mit ihrer Persönlichkeit vorstellen, damit anschließend die Grünen sich Gedanken über eine ...

