Ein „Ideengeber“ oder ein „Kandidat für die Bürger“ 

Im Zuge der Mitgliederversammlung des Ortsverbands Idar-Oberstein/Herrstein-Rhaunen von Bündnis 90/Die Grünen präsentierten sich die Bewerber um die Nachfolge Uwe Webers als VG-Chef, Stephan Dreher von der CDU und Markus Schulz von der SPD.
Zu ihrer Mitgliederversammlung im Vereinsheim des Heimat- und Wandervereins Göttschied hatte der Grüne Ortsverband Idar-Oberstein/Herrstein-Rhaunen Stephan Dreher von der CDU und Markus Schulz von der SPD eingeladen. Die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sollten sich mit ihren Ideen und auch mit ihrer Persönlichkeit vorstellen, damit anschließend die Grünen sich Gedanken über eine ...