Ein „Hosenträger“ sorgt in Leisel für viele Fragen

Eingriffe in ihre Wasserversorgung sehen die Leiseler mit Argwohn. Die Werksleiter der VG Birkenfeld und des Wasserzweckverbandes haben nun im Gemeinderat ihre Pläne erläutert, den Leiseler Hochbehälter an die überörtliche Versorgung anzuschließen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Leiseler sind stolz auf die Qualität ihres Trinkwassers – und verfolgen jeden möglichen Eingriff mit großer Aufmerksamkeit. Als VG-Werkleiter Torsten Gnad sich daher an Ortsbürgermeister René Dietrich wandte, um über das Vorhaben des Wasserzweckverbands, mit einer zusätzlichen Zuleitung die bisherige Inselversorgung Leisels an das überörtliche Netz anzubinden, zu informieren, bat dieser um eine Information im Gemeinderat.