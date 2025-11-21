Wasserversorgung in Birkenfeld Ein „Hosenträger“ sorgt in Leisel für viele Fragen 21.11.2025, 15:30 Uhr

i In der Präsentation erläuterte VG-Werkleiter Torsten Gnad, wo die Brunnen und Quellgebiete der Schüttungen von Leisel und Oberbrombach liegen und wie eine Anbindung der Transportleitung von der Kirschweiler Straße aus aussehen könnte. Sascha Saueressig

Eingriffe in ihre Wasserversorgung sehen die Leiseler mit Argwohn. Die Werksleiter der VG Birkenfeld und des Wasserzweckverbandes haben nun im Gemeinderat ihre Pläne erläutert, den Leiseler Hochbehälter an die überörtliche Versorgung anzuschließen.

Die Leiseler sind stolz auf die Qualität ihres Trinkwassers – und verfolgen jeden möglichen Eingriff mit großer Aufmerksamkeit. Als VG-Werkleiter Torsten Gnad sich daher an Ortsbürgermeister René Dietrich wandte, um über das Vorhaben des Wasserzweckverbands, mit einer zusätzlichen Zuleitung die bisherige Inselversorgung Leisels an das überörtliche Netz anzubinden, zu informieren, bat dieser um eine Information im Gemeinderat.







