Firmenbesuch in Oberreidenbach
Ein „Hidden Champion“ sucht dringend Verstärkung
Eduard Fefler (3. von rechts) begrüßte mit seiner Mannschaft die CDU-Wahlkreisabgeordnete und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in Oberreidenbach. Mit dabei auch der neue Ortsbürgermeister Heiko Gehres (links) und die beiden CDU-Kandidaten für die im März anstehenden Landtagswahlen.
Stefan Conradt

Wer hat schon mal von der Fefler GmbH in Oberreidenbach gehört? Mit nur sechs Mitarbeitern leistet die kleine Firma, die im Landkreis Birkenfeld kaum einer kennt, Erstaunliches ...

Es gibt sie also noch: die „Hidden Champions“, Unternehmen mit erstaunlichem Angebotsspektrum und großem Erfolg, die im Kreis Birkenfeld dennoch „unter dem Radar“ laufen und die kaum einer kennt. Ein solches besuchte jetzt die CDU-Wahlkreisabgeordnete und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: die Fefler GmbH in Oberreidenbach.

