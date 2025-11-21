Ein „Hidden Champion“ sucht dringend Verstärkung

Wer hat schon mal von der Fefler GmbH in Oberreidenbach gehört? Mit nur sechs Mitarbeitern leistet die kleine Firma, die im Landkreis Birkenfeld kaum einer kennt, Erstaunliches ...
Lesezeit 3 Minuten
Es gibt sie also noch: die „Hidden Champions“, Unternehmen mit erstaunlichem Angebotsspektrum und großem Erfolg, die im Kreis Birkenfeld dennoch „unter dem Radar“ laufen und die kaum einer kennt. Ein solches besuchte jetzt die CDU-Wahlkreisabgeordnete und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: die Fefler GmbH in Oberreidenbach.