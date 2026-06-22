100 Jahre MV Berglangenbach
Ein Heißluftballon glüht zum „Böhmischen Traum“
Mit einem Heißluftballonglühen in der Abenddämmerung sorgten die Musiker des Musikvereins Bleib Treu für einen strahlenden Auskl
Mit einem Heißluftballonglühen in der Abenddämmerung sorgten die Musiker des Musikvereins Bleib Treu für einen strahlenden Ausklang des ersten Festtages.
Horst Schulz

75 Jahre aktives Musizieren ist außergewöhnlich: Zum Auftakt der dreitägigen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Bleib Treu dankte der Vorsitzende Engelhard Dickes für die siebeneinhalb Jahrzehnte anhaltende Treue zum Verein.

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In seiner Eröffnungsrede zum dreitägigen Jubiläumsfest am Freitag würdigte der Vorsitzende des Musikvereins, Marco Eisenhut, die Verdienste der drei Vereinsgründer Jakob Geibel-Emden, August Pontius und Hugo Lauer. Dabei hatte Lauer zugleich auch bis 1969 das Amt des Dirigenten inne.

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