75 Jahre aktives Musizieren ist außergewöhnlich: Zum Auftakt der dreitägigen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Bleib Treu dankte der Vorsitzende Engelhard Dickes für die siebeneinhalb Jahrzehnte anhaltende Treue zum Verein.
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In seiner Eröffnungsrede zum dreitägigen Jubiläumsfest am Freitag würdigte der Vorsitzende des Musikvereins, Marco Eisenhut, die Verdienste der drei Vereinsgründer Jakob Geibel-Emden, August Pontius und Hugo Lauer. Dabei hatte Lauer zugleich auch bis 1969 das Amt des Dirigenten inne.