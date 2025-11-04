„Ein Hauch von Phantasie“ erklingt im Stadttheater

i Die Gäste des Symphonischen Blasorchesters Obere Nahe dürfen sich bei den anstehenden Neujahrskonzerten auf allerlei Neuerungen freuen. SBO Obere Nahe

Die Neujahrskonzerte des SBO Obere Nahe sind seit mehr als 30 Jahren ein wunderbarer Anlass, das neue Jahr musikalisch zu beginnen. Besondere Programme gepaart mit immer wieder neuer Präsentation sind das Markenzeichen des musikalischen Aushängeschildes der Region. Zum Start 2026 wird das SBO mit „Spirare – Ein Hauch von Phantasie“ das neue Jahr mit einem anderen musikalischen Konzept begrüßen.

Die Gäste dürfen sich sowohl auf eine neue Art der Konzertpräsentation freuen, wie auch eine Musik, die durch Lebendigkeit, Qualität, Freude und Energie die Fantasie anregt. Als Gast fungiert Josefine Rau – Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, ein Energiebündel und eine Frohnatur; kurzum: eine tolle Ergänzung zur energetischen Musik des SBO. Josefine Rau wird singen, sprechen, tanzen und Orchester und Gäste durch das Programm geleiten.

Hierbei werden die Gesangstitel der Kitt zwischen den Orchesterwerken sein und einen roten Faden durch das ganze Programm spinnen. Neben Klassikern wie „Cabaret“, „Send in the Clowns“, „Over the Rainbow“ oder dem legendären Hilde-Knef-Song „Für mich soll´s rote Rosen regnen“ wird das SBO wundervolle Orchesterwerke präsentieren, die das Publikum in den Bann des Mondes ebenso ziehen, wie sich tanzend zum Danzon No. 2 von Marquez drehen. Das Orchester zeigt wie immer eine große Bandbreite und das auf einem musikalischen Niveau, wie es in Deutschland seinesgleichen sucht.

Die Konzerte finden am 1. und 11. Januar um 17 Uhr im Stadttheater Idar-Oberstein und am 4. Januar um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Birkenfeld statt. Tickets gibt es bei Ticket Regional. Am Freitag, 28. November, gibt es beim Erwerb der Karten 20 Prozent Rabatt. Die Tickets kosten regulär für Idar-Oberstein 22,- Euro im Vorverkauf (Abendkasse: 24), ermäßigt (U21/Schüler/Studenten/Azubis) 10 bzw 12 Euro. Für das Konzert in Birkenfeld werden 16 (VVK) beziehungsweise 18 Euro (AK), ermäßigt (U21/Schüler/Studenten/Azubis) 8 bzw. 10 Euro fällig.