Die gute Nachricht: Die Umlage in der VG Herrstein-Rhaunen bleibt stabil. Aber es gibt zwei mögliche Sorgenkinder: die Grundschulen in in Fischbach und Oberreidenbach müssen saniert werden.
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Ein ausgeglichener Haushalt mit einer stabilen Verbandsgemeindeumlage von 34 Prozent und gesicherten zentralen Investitionen: „In Zeiten steigender Kosten, tariflicher Anpassungen und wachsender Aufgaben ist das keine Selbstverständlichkeit“, betonte Reiner Bleisinger (LUB) in seiner Haushaltsrede in der jüngsten Sitzung des VG-Rats Herrstein-Rhaunen .