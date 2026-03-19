VG-Rat Herrstein-Rhaunen Ein gutes Signal für die Ortsgemeinden Kurt Knaudt 19.03.2026, 06:00 Uhr

i Die Grundschule Fischbach ist dringend sanierungsbedürftig - aber lohnt das noch angesichts der beengten Verhältnisse? Nun steht ein Neubau und die Zusammenlegung mit Oberreidenbach im Raum. Reiner Drumm. Rd

Die gute Nachricht: Die Umlage in der VG Herrstein-Rhaunen bleibt stabil. Aber es gibt zwei mögliche Sorgenkinder: die Grundschulen in in Fischbach und Oberreidenbach müssen saniert werden.

Ein ausgeglichener Haushalt mit einer stabilen Verbandsgemeindeumlage von 34 Prozent und gesicherten zentralen Investitionen: „In Zeiten steigender Kosten, tariflicher Anpassungen und wachsender Aufgaben ist das keine Selbstverständlichkeit“, betonte Reiner Bleisinger (LUB) in seiner Haushaltsrede in der jüngsten Sitzung des VG-Rats Herrstein-Rhaunen .







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