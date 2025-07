Die zweite Runde der Ge(h)spräche am Baumholderer Weiher steht am Donnerstag an. Die Gemeindeschwester plus der VG Baumholder lädt Senioren ab 70 Jahren für den vierten Donnerstag im Monat regelmäßig zum Austausch ein. Beginn ist um 10 Uhr.

Die zweite Runde der monatlichen „Ge(h)spräche“ mit Gemeindeschwester plus Britta Bidinger steht am morgigen Donnerstag auf dem Programm. Nachdem Bidinger im Juni erstmals zu einem zwanglosen Treffen nach Baumholder an den Stadtweiher eingeladen hatte, findet nun ab 10 Uhr der nächste Austausch für interessierte Senioren statt. Egal ob 70 Jahre oder älter, jeder – Männer wie Frauen – sind willkommen, um gemeinsam mit Bidinger, aber auch untereinander bei einem Spaziergang ins Gespräch zu kommen.

„Schon beim ersten Treffen im Juni kamen einige Senioren“, berichtet Bidinger. Treffpunkt ist vor dem DLRG-Heim, und von dort geht es dann los. „Ich hatte einige Anrufe, ob man sich anmelden müsse. Das ist nicht der Fall. Jeder, der möchte, kann vorbeikommen“, schildert Bidinger. Es ist ein Angebot für Senioren, egal ob aus Baumholder oder einer der Ortsgemeinden, sich am Weiher mit anderen zu treffen, ins Gespräch zu kommen und sich dabei auch noch zu bewegen. „Beim ersten Treffen waren Teilnehmer aus der Stadt, aber auch aus den Ortsgemeinden dabei. Einige waren besser zu Fuß, eine Seniorin nahm sogar mit ihrem Rollator teil“, berichtet Bidinger. Und während die Gemeindeschwester bei der Gruppe der älteren Teilnehmer blieb, die nicht so gut zu Fuß waren, bildete sich eine zweite Gruppe, die ihr eigenes Tempo ging, aber auch immer wieder auf die anderen wartete.

Ohne Anmeldung teilnehmen

Neben einem Spaziergang um den Weiher will Bidinger auch immer andere Ansätze und kleinere Programmpunkte miteinfließen lassen, damit das Treffen nicht eintönig wird. Wobei die Senioren sich auch ganz bewusst einbringen sollen und dürfen. „Dabei soll es aber nicht darum gehen, dass ich alles vorgebe. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen sich untereinander kennenlernen und Bekanntschaften neu schließen oder alte wieder aufleben lassen“, sagt sie.

Während die Teilnahme ohne Anmeldung für jeden Interessierten möglich ist, gibt es auch seit Juli die Möglichkeit, jeweils montags vor diesem Tag den Bürgerbus vorzubestellen und sich abholen und nach Baumholder bringen zu lassen. „Das ist eine gute Alternative, wenn man nicht mobil ist“, erläutert Bidinger. Allerdings müssen die Senioren dies vorab telefonisch beim Bürgerbusteam anmelden. Dies werde sich einspielen, ist die Gemeindeschwester überzeugt, zumal sie nach den Anrufen vorab mit mehr Zuspruch rechnet.

Regelmäßiger Termin einmal im Monat

Während die Ge(h)spräche einmal im Monat – immer am viertletzten Donnerstag – fest im Terminkalender verankert sind, bietet Bidinger von ihrem Büro im Gesundheitspunkt in Ruschberg aus auch Unterstützung und Beratung für ältere Menschen, die noch keine Pflege benötigen, an. Dazu können auch Termine im Haus der Betroffenen nach vorheriger Terminabsprache vereinbart werden. Die Gemeindeschwester will dabei präventiv Tipps und Hilfestellungen zu Themen wie der sozialen Situation, gesundheitlicher und hauswirtschaftlicher Versorgung, der Wohnsituation, Mobilität oder auch der Förderung von Hobbys und sozialen Kontakten geben. „Das Angebot ist sehr gut angelaufen, und darauf soll weiter aufgebaut werden“, erklärt Bidinger.

Auch in den Ortsgemeinden wird sie Gesprächstermine anbieten, allerdings erst wieder im Herbst. „Bei den Terminen im Juli war es zu heiß, das war für die Senioren, die kamen, zu anstrengend“, erläutert sie. Aber wer eine Beratung wünsche, könne sie auch jederzeit unter der Mobilfunknummer 0175/8938125 anrufen oder sich per der E-Mail gemeindeschwesterplus@vgv-baumholder.de an sie wenden. Parallel bereitet sie eine Gesundheits- und Mobilitätsmesse vor, die gezielt Senioren ansprechen soll.