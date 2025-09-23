Resümee der Kerb in Baumholder Ein gelungenes Wochenende, auf dem sich aufbauen lässt 23.09.2025, 17:30 Uhr

i Die Straußjugend stemmt den Kerbebaum vor dem Vis-a-Vis aufs Gerüst, damit er vor der Straußrede im Fahnenstock befestigt werden kann. Benjamin Werle

Vier Tage Kerb, vier Tage Gaudi: Es wurde auf dem Marktplatz, am Samstag wieder einmal in der Brühlhalle und auch in den Gaststätten gefeiert. Der Stadtlauf, die DJ-Nacht und Straußrede bilden aber den Kern des Festwochenendes.

Es war ein Neuanfang – und dabei auch eine Rückkehr zu den Wurzeln – vier Tage lang wurde am Marktplatz und in den benachbarten Gaststätten Kerb gefeiert. Zum Auftakt holten die Verantwortlichen das Flunikball-Turnier der Straußjugend auf die mittlere Parkstufe ins Stadtzentrum, sodass die Kerb auch mitten ind er Stadt begann.







