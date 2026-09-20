„Lügen über meine Mutter“
Ein Film mit Gewicht enthält Szenen aus Idar-Oberstein
Der von Tobis Filmproduktion München GmbH produzierte Kinofilm „Lügen über meine Mutter“ kommt am 8. Oktober in die Kinos. Auch
Der von Tobis Filmproduktion München GmbH produzierte Kinofilm „Lügen über meine Mutter“ kommt am 8. Oktober in die Kinos. Auch in Idar-Oberstein wurde gedreht.
Frank Dicks

Idar-Oberstein ist demnächst im Kino zu sehen: „Lügen über meine Mutter“ wurde in der Schmuckstadt gedreht. Wir haben den mit Stars besetzten Film, der eine bemerkenswerte Geschichte erzählt, vorab sehen dürfen. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer sich in Idar-Oberstein ein wenig auskennt und schon mal bei der bekannten Firma Gottlieb Roll vorbeigeschaut hat, wird es schnell entdecken und ein wenig schmunzeln: Szenen für den Kinofilm „Lügen über meine Mutter“ wurden im Frühjahr 2025 in der Schmuckstadt gedreht, damals streng geheim.
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