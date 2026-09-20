„Lügen über meine Mutter“ Ein Film mit Gewicht enthält Szenen aus Idar-Oberstein Vera Müller 20.09.2026, 08:35 Uhr

i Der von Tobis Filmproduktion München GmbH produzierte Kinofilm „Lügen über meine Mutter“ kommt am 8. Oktober in die Kinos. Auch in Idar-Oberstein wurde gedreht. Frank Dicks

Idar-Oberstein ist demnächst im Kino zu sehen: „Lügen über meine Mutter“ wurde in der Schmuckstadt gedreht. Wir haben den mit Stars besetzten Film, der eine bemerkenswerte Geschichte erzählt, vorab sehen dürfen.

Wer sich in Idar-Oberstein ein wenig auskennt und schon mal bei der bekannten Firma Gottlieb Roll vorbeigeschaut hat, wird es schnell entdecken und ein wenig schmunzeln: Szenen für den Kinofilm „Lügen über meine Mutter“ wurden im Frühjahr 2025 in der Schmuckstadt gedreht, damals streng geheim.







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