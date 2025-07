Insgeheim hofft der Schulleiter, dass der eine oder andere frisch gebackene Abiturient als Lehrer wieder zurückkehrt an die BBS.

Schulleiter Markus Müller begrüßte alle Gäste an der BBS Idar-Oberstein und beglückwünschte die Abiturienten. „Was kommt jetzt?“, würden sich viele Absolventen nun fragen, ganz besonders in unsicheren Zeiten wie diesen. Insbesondere hob Müller die Veränderungen beispielsweise im Bereich der Wirtschaft hervor, für die es gut ausgebildete Menschen brauche. Vielleicht würde der ein oder andere auch mittels der Kampagne „Lehrer werden“ wieder an die Schule zurückkehren, hofft der Schulleiter.

Die Stammkursleiter Jessica Strack und Martin Mayer hatten das „Leistungsprinzip“ zu ihrem Thema gemacht. Sportlehrer Mayer zitierte Jogi Löw und erinnerte an die „höchste Disziplin“, die er stets im Wettkampf erwarte. Leistung definierten beide Lehrkräfte als „Anpacken, Eigeninitiative zeigen, Verantwortung übernehmen und immer wieder aufzustehen.“ Jessica Strack begeisterte im Anschluss Schüler, Eltern sowie Lehrer mit ihrer herzergreifenden Solo-Nummer „Trotzdem“ am Klavier, mit der sie an die Individualität und den Wert eines jeden einzelnen erinnerte.

Musikalisch umrahmt wurde die Abiturfeier von den Lehrkräften Barbara Kandels, Miriam Hoberg sowie den Schülern Ayleen Baus, Sophie Ackermann und Sebastian Gehring. Mit Liedern wie „Auf uns“ von Andreas Bourani, das die Abi-Feier als ein „Feuerwerk aus Endorphinen“ beschrieb, und „Fix you“ von Coldplay. „Hand in Hand“ von Koreana, „One Moment in Time“ von Whitney Houston sowie „Hallelujah“ von Leonard Cohen, begeisterten die Zuschauer.

Die Abiturzeugnisse wurden den 39 Abiturienten von den Stammkursleitern Oliver Löw, Jessica Strack, Martin Mayer sowie vom Leiter des Beruflichen Gymnasiums, Dominik Rudolphy, in Vertretung für Tanja Lamberti-Schmitt, überreicht. Danach wurden folgende Ehrenpreise vergeben:

Preis der deutschen Gesellschaft für Informatik (vergeben durch Dominik Rudolphy): Janis Reidenbach und Julia Faller;

Preis für Mathematik (vergeben durch Oliver Löw): Konstantin Konenkov;

Preis für Chemie (vergeben durch Bettina Zimmer): Konstantin Konenkov;

Preis für Physik (vergeben von Oliver Löw): Robbie Bender;

Preis für Biologie (vergeben durch Lena Geuer): Luisa Karch;

Preise für besonderes Engagement in der Schule (vergeben durch Markus Müller): Emily Klein, Jolie Schupp, Julia Faller

Preis des Landes für das beste Abitur (vergeben durch Markus Müller): Konstantin Konenkov

Der Abi-Ball fand im Anschluss daran mit einem bunten Programm in der Messehalle Idar-Oberstein statt.

Alle Abiturienten und Abiturientinnen auf einen Blick

Mareike Götz (Bärenbach), Luisa Karch (Becherbach bei Kirn), Erik Tristan Schwutke (Hennweiler), Konstantin Konenkov, Kevin Postler (Herrstein), Julia Sophie Faller (Hottenbach), Rajaa Allal Boussetta, Laura Büch, Mariam Ceesay, Eugene Denton, Alex Adrian Engelmann, Ricarda Laura Fuchs, Haris Hasanovic, Dennis Herrherdt, Jennifer Kasper, Emely Klein, David Anthony Krause, Paul Michel, Michelle Milberger, Daniel Elias Möllmann, Jolie Malie Schupp, Fiona Stadtnik (alle aus Idar-Oberstein), Arzu Cürel, Maurice Emrich, Harika Sezginova Ismailova, Justus Morck, Annabel Muser, Leonard Pruzki, Musawer Quraishi, Dilan Ramo, Sophie Tilitzki (alle aus Kirn), Robbie Bender (Mackenrodt), Silvana Bolländer (Meddersheim), Janis Noah Reidenbach (Merxheim), Leandro Fritz (Oberhausen bei Kirn), Lea Marie Neu (Otzweiler), Raphael-Miguel Allkhofer, Ayleen Chantal Baus (beide Reichenbach), Vanessa Müller (Stipshausen)