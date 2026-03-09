Spektakel am Himmel Ein Feuerball: Meteorit auch in Idar-Oberstein zu sehen Vera Müller 09.03.2026, 08:22 Uhr

i Himmelsspektakel: Dieses Foto schoss Nicole Ripp am Sonntagabend in Herborn. Nicole Ripp

Ein lauter Knall, ein Feuerblitz am Himmel: So erlebten auch im Kreis Birkenfeld viele am Sonntagabend ein seltenes Schauspiel am Himmel, das ganz ohne Vorwarnung kam.

Was ist das? Teile eines Satelliten oder einer Raumstation? Gar Schlimmeres? Wie in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz und im Westen Deutschlands sorgte auch im Kreis Birkenfeld ein Meteorit mit lautem Knall und in der Folge gut sichtbaren Leuchtstreifen am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr für erstaunte Blicke gen Himmel.







