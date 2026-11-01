Rock in Hoppstädten-Weiersbach Ein Fest für Metalfans: Bands schlugen harte Töne an Franz Cronenbrock 01.11.2026, 15:00 Uhr

i Die 16-jährige Pauline Thees (rechts) bei ihrer Bühnenpremiere an der Bassgitarre. Franz Cronenbrock

Gleich drei Metalbands heizten den Zuschauern im Gasthaus Staab in Hoppstädten-Weiersbach ordentlich ein. Die Zuschauer sangen kräftig mit, ließen den Kopf kreisen und reckten die Teufelshörner in die Höhe.

Musik der lauteren und härteren Art war diesmal im Gasthaus Staab angesagt. Gleich drei Bands aus der Region gaben sich ein Stelldichein. Den Auftakt machte die Band Independent aus Dienstweiler mit Michael Schichtel, Adrian Rakoschek und Lukas Cassel am Schlagzeug, der auch den Gesang übernahm.







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