Es war fast wie in Schweden: Es wurde gesungen, getanzt, getrunken, und es wurden Kränze ins Haar geflochten: Middsommar in Stiebse...

Schon zum achten Mal lockte das Mittsommerfest zahlreiche Besucher in den gemütlichen Hof bei „Anderswelten“. Ohnehin zog sich die Acht in diesem Jahr wie ein roter Faden durch die Veranstaltung: das achte Mittsommerfest, acht Aussteller beteiligten sich, um mit kreativem Handwerk und mit kulinarischen Produkten zu überzeugen, und die achte Ausgabe der „Perlen des Hunsrücks“ lag druckfrisch auf den Tischen.

Alexander Wolffs Ehefrau Jennifer Sauer hatte ihre Atelierwerkstatt geöffnet, wo sie ihre Schmuckkreationen und ihre Malerei präsentierte. Zu den Ausstellern gehörten Chrissi Berlin mit farbenfrohen selbstentworfenen und -gefertigten Stofftaschen und die Heilerin Iris Intuitiv mit Licht- und Salbungsölen. Ins Auge fiel ein Tisch, prallgefüllt mit Gräsern und Blumen. Aus der bunten Blütenpracht wurden Blumenkränze geflochten. Viele Besucherinnen hatten solche hübschen Kränze im Haar, was an die schwedischen Feierlichkeiten zu „Midsommar“ erinnerte. Passend dazu tanzten die Stiebser Feen, rekrutiert aus den Tanzgruppen von „Bleib fit“, einen anmutigen Rundtanz.

i Aus den Tanzgruppen von Bleib fit rekrutierten sich die Tänzerinnen, die mit einem anmutigen Rundtanz an Feen erinnerten Hermann Mosel

Seit 2020 gibt Alexander Wolff das unabhängige Magazin „Perlen des Hunsrücks“ heraus. Wolffs Intension ist es, damit Hunsrücker Betriebe, in der Regel kleinere, kreative und meist familiengeführte Firmen, zu vernetzen, ähnlich einer Perlenkette. Mit der neuesten Ausgabe ist deren Anzahl bereits auf stattliche 46 Unternehmen angewachsen. Wolff stellte die Protagonisten in einem unterhaltsamen Frage-Antwort-Interview vor. Im neuen Heft werden auf jeweils vier Seiten folgende Unternehmen mit reichlich Bildmaterial porträtiert: die Charlie Manz Blockhaus GmbH (Morbach) mit ihren Naturstamm- und Blockhäusern, die Allenbacher Familie Becker mit ihren, auf Urlauber ausgerichteten Naturchalets, die auf Schleifwerkzeuge spezialisierte Günter Effgen GmbH in Herrstein, die Kinesiologin und Shiatsu-Praktikerin Heidi Schneider (Kirchberg), das Restaurant mit Whiskymuseum auf der Kyrburg in Kirn und das Projekt Rendezvous der Künste der Künstlergruppe Adam&Stoffel/Sauer&Wolff, das mit einer Schmuck- und Kunstausstellung im kommenden Oktober in die zweite Auflage gehen wird.

i Die Akustikrockband Big Moon Circle sorgte für einen abschließenden Glanzpunkt beim Mittsommerfest im Andersweltenhof. Hermann Mosel

Ein weiterer Höhepunkt des Mittsommerfestes war der Auftritt des Chores Sangeslust gemeinsam mit dem Kinderchor Sirona, die generationsübergreifend vom Erstklässler bis zur Seniorin pure Sangesfreude versprühten. Mit Liedern von Hannes Wader, Zupfgeigenhansel und Iron Maiden boten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Jenny Sauer ein tolles musikalisches Spektrum und stellten so eindringlich unter Beweis, dass Dorfchöre durchaus eine Überlebenschance und erst recht ihre Daseinsberechtigung abseits überkommener Heimatlieder haben. Begleitet wurde der Chor von der Band Big Moon Circle: Jenny Sauer (Gesang), Alexander Wolff (Gitarre, Gesang), Matthias Müller (Gesang) und Christoph Dreher (Schlagzeug) setzten anschließend eigene musikalische Akzente unter ein facettenreiches, wunderschönes Mittsommerfest.