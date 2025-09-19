Aus für Wasserstoffbus Ein Elektrobus soll nun durch den Nationalpark fahren 19.09.2025, 15:00 Uhr

i Der Wasserstoffbus des Umwelt-Campus Birkenfeld ist Geschichte. Doch es gibt neue Pläne für klimaneutrale Mobilität. Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Elektromobilität hat Pläne zu wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen aus kostentechnischen Gründen größtenteils abgelöst. Das gilt auch für den geplanten Wasserstoffbus des UCB für die VG Birkenfeld. Nun soll dieser durch einen Elektrobus zu ersetzen.

Statt eines Wasserstoffbusses soll in einer noch nicht näher benannten Zukunft ein Elektrobus durch den Teil des Nationalparks Hunsrück-Hochwald fahren, der auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld liegt. Diesem Vorhaben des Umwelt-Campus Birkenfeld hat in dieser Woche auch der Rat der Verbandsgemeinde Birkenfeld zugestimmt.







Artikel teilen

Artikel teilen