Nach dem Brand am Klinikum Ein Einsatz für die Feuerwehrleute unter „Nullsicht“ Christian Schulz 21.11.2026, 19:32 Uhr

i Nach dem Brand am Klinikum in Idar-Oberstein am Mittwoch waren im Anschluss die Kräfte im Hintergrund gefordert, um die Ausstattungen der Feuerwehrleute wieder einsatzbereit zu machen. HOSSER

Nach dem Brand am Klinikum Idar-Oberstein mussten die Brandschützer ihre persönliche Ausrüstung und die Atemschutzgeräte reinigen lassen. Für die Gerätewarte bedeutete dies aufwendige Arbeiten, um das Gerät schnell wieder verfügbar zu machen.

Der Brand im Anlieferungsbereich des Klinikums Idar-Oberstein hat die Feuerwehr am vergangenen Mittwoch nicht nur während der Löscharbeiten, sondern auch im Anschluss stark gefordert. Nachdem der Einsatz in den frühen Morgenstunden beendet war, begann die aufwendige Nachbereitung.







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