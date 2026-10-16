Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe
Ein Edelsteinkönig für Idar-Oberstein?
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrs
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder.
Hosser

Geschlechterbilder durchbrechen: Ob es um ernste Themen geht, wenn Caroline Pehlke sich gleiche Chancen für ihre Töchter wünscht oder die spaßige Spekulation ob es Zeit für einen Edelsteinkönig wäre – Geschlechterrollen sind noch allgegenwärtig. 

Lesezeit 6 Minuten

Für alle Mädchen auf der Welt

Die Idar-Obersteinerin Caroline Pehlke, SPD-Landtagsabgeordnete und Mutter dreier Töchter, schreibt zum Mädchentag: „Drei Mädchen. Drei Persönlichkeiten. Dreimal Zukunft voller Möglichkeiten. Heute ist Internationaler Mädchentag.
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