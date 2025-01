SPD lädt ein Ein Döner mit Bundestagsdirektkandidat Joe Weingarten 30.01.2025, 13:00 Uhr

i Der SPD-Direktkandidat für die Bundestagwahl Joe Weingarten suchte beim Döneressen das Gespräch mit den Wählern. Mit dabei war seine Frau Dorothea Kaleschke-Weingarten. Niels Heudtlaß

SPD-Direktkandidat Joe Weingarten lädt Bürger zu einem Döner nach Hoppstädten-Weiersbach ein. Das Ziel: ungezwungene Gespräche in gemütlicher Atmosphäre.

Wahlkampf mal etwas anders: Das war am Montagabend das Motto der SPD in der VG-Birkenfeld und des SPD-Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar, Joe Weingarten. So lud die SPD Bürger unter dem Titel „Auf ’nen Döner mit Joe“ in das Bistro & Restaurant Nur in Hoppstädten-Weiersbach ein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen