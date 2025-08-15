Im September jährt sich der Abschluss der Patenschaft zwischen den Heidegemeinden und dem 95. Kampfunterstützungsbataillon der US-Streitkräfte in Baumholder. Dies wird nun Ende August mit einem familienfreundlichen Barbecue in Rückweiler gefeiert.

Im September 2024 haben die drei Heidegemeinden Rohrbach, Rückweiler und Hahnweiler in einem Festakt die Patenschaft mit dem 95th Combat Sustainment Support Bataillon besiegelt. Und seitdem gab es zahlreiche Veranstaltungen, um das gegenseitige Verständnis für Kultur und Bräuche näherzubringen. Nun wird das einjährige Bestehen dieser Patenschaft mit einem deutsch-amerikanischen Barbecue am Samstag, 30. August, gefeiert.

Ausgerichtet wird das Fest für die Bürgerinnen und Bürger der Heidegemeinden und die US-Soldaten am neu gestalteten Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Rückweiler. Bei Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger laufen die Fäden für die Vorbereitung zusammen. „Wir wollen die Verbindung weiter stärken und allen die unterschiedlichen Bräuche näherbringen“, sagt Altekrüger. Getreu dem Spruch „Liebe geht durch den Magen“ soll mit einem gemeinsamen Essensbüfett mit deutschen Grillspezialitäten und typisch amerikanischen Barbecue-Klassikern gefeiert werden.

„Jeder grillt seine Spezialitäten. Es gibt unter anderem Obersteiner Schwenker, Rollbraten und Bauchlappen, aber auch Burger, Spareribs oder Pulled Pork“, berichtet Altekrüger. Dazu noch verschiedenste Dips, Salate und andere Beilagen. Die Amerikaner haben einen internen Wettbewerb ausgerufen, wer die beste Beilage für das Barbecue liefert – und das wird am Abend noch prämiert“, schildert der Rückweilerer Ortschef weiter. Es sei auch ein Dankeschön an all die Bürger, die sich bei den Patenschaftsveranstaltungen eingebracht hätten – aber es seien alle Einwohner der drei Gemeinden willkommen, um die Soldaten und ihre Familien besser kennenzulernen, betont Altekrüger.

„Es gibt viele auf der Heide, die ein Interesse daran haben, den Kontakt zu den US-Amerikanern auszubauen. Wir wollen eine Plattform für den Austausch und das Kennenlernen bieten.“

Lutz Altekrüger, Ortsbürgermeister Rückweiler

„Die Heide hat traditionell eine enge Bindung zu den Amerikanern. Viele haben auf dem Standort gearbeitet. Und umgekehrt wohnen und wohnten schon immer viele US-Bürger in unseren Gemeinden“, erklärt Altekrüger. So bewertet er die bisherigen Veranstaltungen auch sehr positiv. Es herrsche auf beiden Seiten ein großes Interesse. Ob bei einem Vergleichsschießen oder Kochveranstaltungen mit gefüllten Klößen, die Soldaten seien begeistert. Umgekehrt besuchte man auch die Smith Barracks zum persönlichen Austausch oder zu formalen Anlässen wie dem Kommandeurswechsel im Bataillon von Oberstleutnant Robin Eskelson zu ihrem Nachfolger James Seale im April. „Wir hatten sogar eine Veranstaltung, wo wir den Amerikanern gezeigt haben, wie Schnitzel gebacken werden“, berichtet Rückerweilers Ortschef. „Das Barbecue wird der erste Auftritt von Oberstleutnant Seale im Rahmen der Patenschaft sein und er wird sich dann auch einmal allen vorstellen“, erklärt Altekrüger.

„Selbst zur Fastnacht kam Oberstleutnant Robin Eskelson mit ihrem Mann, obwohl die ganze Veranstaltung auf Deutsch war.“

Lutz Altekrüger

Auch die Teilnahme von Delegationen beim Erntedankfest sowie zum Volkstrauertag seien ganz starke Signale, der engen Verbundenheit zwischen den US-amerikanischen Soldaten und den Menschen auf der Heide. Besonders angetan ist Altekrüger noch vom Weihnachtsbaumstellen in Rückweiler, wo man gemeinsam mit den Vertretern des Bataillons gefeiert habe. Auch zur anstehenden Saarland-Pfalz-Rallye kommt man in Rohrbach zusammen, um sich den Wettkampf der Boliden gemeinsam anzusehen.

Los geht es am 30. August gegen 15 Uhr. Zuvor werden schon alle Grillstationen neben der Grillhütte aufgestellt, und dann wird gegrillt. „Wir werden einen großen Tisch für die Gerichte aufstellen, an denen sich dann jeder bedienen kann“, schildert der Ortsbürgermeister. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit traditionellen deutschen und amerikanischen Grill- und BBQ-Spezialitäten, Livemusik, Spielen und einem Wettbewerb um das beste BBQ-Gericht. Für Kinder steht ein eigenes Angebot mit Hüpfburg, Schminken und sportlichen Aktivitäten bereit.