Burgen, Klöster und Sagen Ein Buch, das mit der Heimat verbindet Kurt Knaudt 23.01.2025, 13:00 Uhr

i Das vom Lions Club im Parkhotel vorgestellte Buch "Burgen, Klöster und Sagen unserer Heimat" enthält jede Menge Geschichten, Gemälde und Skizzen von Heidrun Hahn. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Heidrun Hahn, Autorin des in Idar-Oberstein vorgestellten Buchs, führt die Leser auf teils fantastische Reisen durch ihre Heimatregion, zu der auch der Kreis Birkenfeld gehört. Eine Schutzimpfung gegen die Krisen unserer Zeit, schwärmt eine Expertin.

Über Jahrzehnte hat Heidrun Hahn in Büchereien und Antiquariaten alles gesammelt, was ihr über ihre Heimatregion, zu der auch der Kreis Birkenfeld gehörte, in die Hände fiel. Diese durch aufwendige eigene Recherchen angereicherten Fundsachen tippte die Grundschullehrerin, Malerin und Heimatkundlerin aus Bad Sobernheim auf ihrer Schreibmaschine ab und erstellte daraus kleine Heftchen, die sie mit Skizzen und Gemälden bebilderte.

