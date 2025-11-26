23 Millionen Euro Defizit Ein bisschen Entspannung im Birkenfelder Kreishaushalt Kurt Knaudt 26.11.2025, 08:00 Uhr

i Überraschend kontroverse Diskussionen gab es im Kreishaushalt über den Haushaltsentwurf 2026. Dabei hatte zunächst alles nach breitem Einvernehmen ausgesehen. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

23 Millionen Euro Minus, kontroverse Debatten und ein Streit um Fristen: Warum der Haushalt 2026 im Landkreis Birkenfeld für Zündstoff sorgt – trotz scheinbarer Entwarnung.

Birkenfeld. Unerwartet kontrovers diskutierte der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung die aktualisierten Zahlen für den Haushaltsentwurf 2026. Dabei sah zunächst alles nach breitem Einvernehmen aus. Denn Kämmerer Kai Scherer teilte mit, dass das voraussichtliche Defizit nunmehr nicht mehr 29 Millionen Euro, sondern nur noch 23 Millionen beträgt.







