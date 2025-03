„Geschichte eines besonderen Hauses“: So hatte Stefan Hagner seinen Vortrag im Bürgerhaus in Kempfeld überschrieben. Bei dem besonderen Haus handelt es sich um das ehemalige Forsthaus, das auch noch unter zwei anderen Namen weit über den Ort hinaus bekannt ist: Haus Herrenflur und Hommels Villa. Das Interesse war groß: Rund 80 Zuhörer kamen zu der von der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Miteinander – Füreinander“, die sich bald in AG Dorfleben umbenennen will, organisierten Veranstaltung.

Darunter waren neben Kerstin Ritter, der Eigentümerin des Anwesens, auch einige, die noch in dem repräsentativen Forsthaus gearbeitet haben. Das Gebäude ist eng mit dem Namen des Bauherrn Hermann Hommel verbunden, betonte Stefan Hagner, der den Ausführungen als Kempfelder Bub Erinnerungen an seine eigene Kindheit voranstellte. „Der Wald war unser Spielplatz“, wusste er zu berichten. Die Villa habe damals auf ihn einen mystischen Eindruck gemacht.

Das Idarwerk hinter dem heutigen Hommelsplatz ging 1894 in Betrieb

Hermann Hommel war in den 1880er-Jahren einige Zeit zusammen mit seinem Freund, dem Leiter der Bodelschwingschen Anstalten Bethel, Friederich von Bodelschwingh, auf der Asbacher Hütte. Er betrieb ein Handelsunternehmen für Werkzeuge und Maschinen mit Niederlassungen in Köln, Mannheim, Berlin, München und Wien und suchte nach weiteren Möglichkeiten, um zu expandieren. Da traf es sich gut, dass in Oberstein eine ehemalige Mühle zum Verkauf stand. Er wandelte sie in eine moderne Produktionsstätte um.

Das Idarwerk, hinter dem heutigen Hommelsplatz gelegen, ging 1894 in Betrieb. 1896 gab Hommel den Anstoß zur Gründung der Obersteiner Baugenossenschaft. Die Leidenschaft des naturverbundenen Unternehmers gehörte der Jagd. Dem Gebiet rund um die Wildenburg, dem Sandkopf und der Mörschieder Burr galt sein besonderes Interesse. Er pachtete das Jagdrevier und war des öfteren im Forsthaus Wildenburg, der Asbacher Hütte und in einer kleinen angemieteten Wohnung des Kempfelder Schmiedes zu Gast.

i So sah Hommels Villa in Kempfeld nach der Fertigstellung im Jahr 1911 aus. Jutta Berzborn

Schließlich entschloss er sich, ein Jagdhaus zu bauen, das seiner Familie als Sommerfrische dienen und auch zum Ausrichten von Jagdgesellschaften oder zur Pflege von Geschäftsbeziehungen geeignet sein sollte. Dafür kaufte er ein circa 6000 Quadratmeter großes Gelände an der Zufahrt zur Wildenburg. Mit der Planung beauftragte er seinen Schwiegersohn Albert Friederich Speer aus Mannheim. 1910 war Baubeginn, und schon 1911 konnte Haus Herrenflur seiner Bestimmung übergeben werden.

Hommel schien sich im Hochwald wohlzufühlen

Im September desselben Jahres musste trotz aller Anstrengungen aufgrund von Standortnachteilen und dem Mangel an Arbeitskräften das Werk in Oberstein geschlossen werden. Die gesamte Anlage und ein Großteil der Belegschaft wurden nach Mannheim übersiedelt. 1913 wurde Hommel zum Geheimen Kommerzienrat ernannt, was nach seinen Titeln als Vizekonsul von Norwegen und Schweden und Kommerzienrat seine gesellschaftliche Stellung verdeutlicht.

Er selbst scheint sich im Hochwald sehr wohl gefühlt zu haben. Darauf lassen die Erinnerungen seiner Tochter Wilhelmina Speer schließen, die 2019 von Heino Speer veröffentlicht wurden: „Er war überall als ,der Hummel’ bekannt und wenn er wieder oben war, ging es wie ein Lauffeuer durch die ganze Gegend: ,Der Hummel ist wieder da.‘ Ohne daß er viel Worte machte, verband ihn ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Verstehen mit diesen harten, sonst unzugänglichen Bauern, die in dieser rauen Gegend ihr Brot sauer verdienen mussten und sehr arm waren.“

General Pershing übernachtete in der Villa

Der Erste Weltkrieg änderte alles. Nach der Kapitulation 1918 besetzten die Amerikaner das Rheinland. Am 23. Dezember 1918 kam hoher Besuch nach Kempfeld. Der Oberbefehlshaber der US-Truppen in Deutschland, General John Joseph Pershing, nach dem später die nuklearen Mittelstreckenraketen benannt wurden, übernachtete in der Hommel-Villa, die kurzerhand beschlagnahmt worden war. Hermann Hommel wurde der Zutritt verboten. Begleitet wurde Pershing von seinem Adjutanten, George C. Marshall, dem Vater des späteren Marshall-Plans, und etlichen Offizieren. Die beiden kamen von Trier und waren auf dem Weg zum Rhein.

Zudem war in dem Haus auch noch ein anderer Promi zu Gast. Albert Speer, der Enkel von Hermann Hommel, besuchte als Kind und Jugendlicher mehrmals seine Großeltern in Kempfeld. Er avancierte zuerst zum Architekten von Adolf Hitler und wurde von diesem 1942 zum Rüstungsminister ernannt. Bei den Nürnberger Prozessen wurde er als Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Haft verurteilt.

1919 wurde Hommel verhaftet

1919 wurde Hommel verhaftet, weil bei ihm ein Revolver gefunden wurde. Gegen Zahlung einer Geldstrafe kam er wieder auf freien Fuß. Am 18. Juni 1921 starb er in seiner Villa, die daraufhin 1922 an Karl Maximilian Robert, einen Kaufmann aus Kempfeld, verkauft wurde. Dieser veranlasste 1923 einen Anbau und nutzte das Gebäude fortan als Forstdienstwohnung. 1927 verkaufte er die Liegenschaft an die preußische Forstverwaltung. Danach wurde sie Dienstwohnung des jeweiligen Forstamtsleiters. Das Haus wurde immer wieder den Anforderungen entsprechend erweitert bzw. umgestaltet und bis 1963 ausschließlich als Wohnhaus genutzt.

1963/64 erfolgt dann der Umzug der Forstverwaltung von der alten Oberförsterei in der Hauptstraße 46 in die Wildenburger Straße. Die Villa Hommel war von da an bis 2003 Sitz des Forstamtes Kempfeld. 2004 erwarb es die Unternehmerin Kerstin Ritter, die es umbaute und seitdem als Wohnhaus nutzt. Jetzt steht es wieder zum Verkauf, wie sie gegenüber der Nahe-Zeitung bestätigte.

i Stefan Hagner beleuchtete in seinem Vortrag, visuell unterstützt von Jutta Berzborn, die wechselvolle Geschichte von Hommels Villa. Kurt Knaudt

Stefan Hagner dankte neben dem früheren Revierleiter Kurt Volkemer, der ihm für die Ausarbeitung des Vortrags seine Unterlagen zur Verfügung stellte, Heike Bank, Gisela Kadisch, Jutta Berzborn und Eric Zimmermann für deren Unterstützung. Er schloss seine Ausführungen mit einem Appell: Jeder solle doch seine Erinnerungen an besondere Menschen und Erlebnisse, ob mündlich oder schriftlich, an seine Kinder und Enkel weitergeben, damit dieses wertvolle Wissen für nachfolgende Generationen bewahrt werde.