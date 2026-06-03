100 Jahre Germania Ruschberg  
Ein besonderer Moment für Jürgen Letter am Saxophon
Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz hat im Rahmen eines Benefizkonzertes anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Musikv
Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz hat im Rahmen eines Benefizkonzertes anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Musikvereins Germania Ruschberg im Bürgerhaus gespielt und die Gäste begeistert.
Reiner Drumm. Rd

Rund 200 Gäste erlebten einen unvergesslichen Abend im Bürgerhaus Ruschberg mit dem Landespolizeiorchester und waren begeistert. Anlässlich Jubiläums des Musikvereins Germania spielten die Profis ein Benefizkonzert mit besonderen Momenten.

Lesezeit 3 Minuten
Einen Konzertabend der besonderen Art erlebten die Besucher am Samstag im Bürgerhaus Ruschberg. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Musikvereins Germania gastierte das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz für ein Benefizkonzert. Rund 200 Gäste waren der Einladung gefolgt und wurden mit einem musikalischen Erlebnis belohnt, das lang in Erinnerung bleiben wird.

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