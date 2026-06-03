100 Jahre Germania Ruschberg : Ein besonderer Moment für Jürgen Letter am Saxophon
100 Jahre Germania Ruschberg
Ein besonderer Moment für Jürgen Letter am Saxophon
Rund 200 Gäste erlebten einen unvergesslichen Abend im Bürgerhaus Ruschberg mit dem Landespolizeiorchester und waren begeistert. Anlässlich Jubiläums des Musikvereins Germania spielten die Profis ein Benefizkonzert mit besonderen Momenten.
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Einen Konzertabend der besonderen Art erlebten die Besucher am Samstag im Bürgerhaus Ruschberg. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Musikvereins Germania gastierte das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz für ein Benefizkonzert. Rund 200 Gäste waren der Einladung gefolgt und wurden mit einem musikalischen Erlebnis belohnt, das lang in Erinnerung bleiben wird.