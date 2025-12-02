Konzert des MV Idar-Oberstein Ein besinnlicher musikalischer Reigen zum Advent Jutta Gerhold 02.12.2025, 15:00 Uhr

i Das Adventskonzert des MV 1861 Idar-Oberstein fand in der Johanneskirche statt. Hosser

Mit besinnlichen Weihnachtsliedern hat der Musikverein 1861 Idar-Oberstein die Zuhörer in der Johanneskirche auf die Adventszeit eingestimmt.

Aus dem Dämmerlicht draußen betrat man den stimmungsvoll schwach erleuchteten Raum der Johanneskirche, wo einen das traditionelle Adventskonzert des Musikvereins 1861 Oberstein erwartete. Hell strahlte der große Weihnachtsstern im Altarraum. Mit dem österreichischen Weihnachtslied „Es wird scho‘ glei’ dumpa“ begann der meist besinnliche Reigen an Musik, darunter das englische Kirchenlied „Hymn to the Day“, hier kennt man es als „Der Tag ist ...







