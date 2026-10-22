Steile Kurven, weite Sprünge und rasante Abfahrten: Unter Mountainbikern haben sich die anspruchsvollen Trails der Grünen Hölle in Freisen längst herumgesprochen. Die Gemeinde Freisen will daran anknüpfen und so für Radtouristen attraktiver werden.
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Die Gemeinde Freisen soll für Hobbyradfahrer attraktiver werden. Dafür plant sie ein touristisches Mountainbike-Wegenetz sowie ein Besucherzentrum mit Pumptrack-Anlage am Weiselbergbad in Oberkirchen. Unweit davon sind Wohnmobilstellplätze und Parkmöglichkeiten vorgesehen.