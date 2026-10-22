Radtourismus in Freisen
Ein Baustein für einen attraktiveren Freizeitstandort
Wie Marian David Serr vom Verein Pfalzbiker in Neustadt an der Weinstraße sollen die Mountainbike-Trails der Grünen Hölle für ei
Wie Marian David Serr vom Verein Pfalzbiker in Neustadt an der Weinstraße sollen die Mountainbike-Trails der Grünen Hölle für eine touristische Nutzung mit einem Bebauungsplan aufgewertet werden.
Uwe Anspach. Uwe Anspach/dpa

Steile Kurven, weite Sprünge und rasante Abfahrten: Unter Mountainbikern haben sich die anspruchsvollen Trails der Grünen Hölle in Freisen längst herumgesprochen. Die Gemeinde Freisen will daran anknüpfen und so für Radtouristen attraktiver werden.

Lesezeit 3 Minuten
Die Gemeinde Freisen soll für Hobbyradfahrer attraktiver werden. Dafür plant sie ein touristisches Mountainbike-Wegenetz sowie ein Besucherzentrum mit Pumptrack-Anlage am Weiselbergbad in Oberkirchen. Unweit davon sind Wohnmobilstellplätze und Parkmöglichkeiten vorgesehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren