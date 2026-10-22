Radtourismus in Freisen Ein Baustein für einen attraktiveren Freizeitstandort Sarah Konrad 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Wie Marian David Serr vom Verein Pfalzbiker in Neustadt an der Weinstraße sollen die Mountainbike-Trails der Grünen Hölle für eine touristische Nutzung mit einem Bebauungsplan aufgewertet werden. Uwe Anspach. Uwe Anspach/dpa

Steile Kurven, weite Sprünge und rasante Abfahrten: Unter Mountainbikern haben sich die anspruchsvollen Trails der Grünen Hölle in Freisen längst herumgesprochen. Die Gemeinde Freisen will daran anknüpfen und so für Radtouristen attraktiver werden.

Die Gemeinde Freisen soll für Hobbyradfahrer attraktiver werden. Dafür plant sie ein touristisches Mountainbike-Wegenetz sowie ein Besucherzentrum mit Pumptrack-Anlage am Weiselbergbad in Oberkirchen. Unweit davon sind Wohnmobilstellplätze und Parkmöglichkeiten vorgesehen.







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