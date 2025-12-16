Ehrenamtspreis für Bernd Mai Ein Baumholderer Original, der das Ehrenamt lebt Sascha Saueressig 16.12.2025, 19:00 Uhr

i Bernd Mai (rechts) mit seiner Frau Melanie bei der Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt durch Stadtbürgermeister Günther Jung. Sascha Saueressig

Bernd Mai ist eine Institution in Baumholder. Nicht nur als Sprecher für den US-Standort. Er ist langjähriges Mitglied im VfR, Mitinitiator der Wiederbelebung der BKG und treibende Kraft der Patenschaft mit Delaware. Nun hat ihn die Stadt geehrt.

Er ist ein Original der Stadt Baumholder – und so vielfältig engagiert, dass sich die Zahl der ehrenamtlichen Tätigkeiten kaum wiedergeben lässt: Bernd Mai erhält den Ehrenamtspreis der Stadt im Jahr 2025. Stadtbürgermeister Günther Jung schob die Ehrung an das Ende der Jahresabschlusssitzung des Stadtrats und las die von Wolfgang Keller zusammengestellte Liste der Tätigkeiten Mais vor – wohl wissend, dass diese nicht vollständig sein konnte.







