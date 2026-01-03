Ausblick mit Bernd Alsfasser Ein arbeitsreiches Jahr mit vielen Projekten steht an Sascha Saueressig 03.01.2026, 13:00 Uhr

i Im Juli 2026 soll gemeinsam mit den US-Streitkräften am Standort Baumholder drei Tage lang auf dem Air Field auf dem Truppenübungsplatz rund um den Unabhängigkeitstag gefeiert werden. Bernd Mai

Die Kosten stabil halten – und dabei trotzdem investieren. Ein Balanceakt, den Bernd Alsfasser hofft, auch 2026 hinzubekommen. Die Aufgaben bei Feuerwehr und Schulen sind vielfältig. Das Sondervermögen des Bundes könnte helfen, Abhilfe zu schaffen.

Bernd Alsfassers Fokus für 2026 liegt auf zahlreichen Bauprojekten und Investitionen, die sich auch deutlich in der Planung des Haushalts niederschlagen werden. Dennoch will der VG-Bürgermeister in den anstehenden Haushaltsberatungen nicht nur die Wassergebühren stabil halten, auch die Umlage soll sich möglichst nicht ändern.







