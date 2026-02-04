Axel Graumann im Idarer Kasino Ein Arbeitsplatz hoch über den Wolken Thomas Brodbeck 04.02.2026, 16:00 Uhr

i Der Pilot und Musiker Axel Graumann (links) neben seinem langjährigen Freund, dem Piloten und Präsidenten des Rotary-Clubs, Hans-Joachim Billert, und Christian Wild, Vorsitzender der Kasino-Gesellschaft Idar. Thomas Brodbeck

Der Pilot und Musiker Axel Graumann nahm die Besucher im Idarer Kasino mit auf eine musikalische Weltreise.

Am 1. April 2025 landete der 65-jährige Axel Graumann als Flugkapitän ein letztes Mal einen Passagierjet. Doch am vergangenen Montag hob er in der Kasino-Gesellschaft vor mehr als 30 Gästen ab zu einer außergewöhnlichen Runde: Er nahm die Anwesenden mit zu einer Reise in die Welt der Berufsfliegerei, untermalt mit eigenen Fotos, meist aufgenommen aus dem Cockpit, und selbst komponierter und improvisierter Musik am Klavier.







