Der Pilot und Musiker Axel Graumann nahm die Besucher im Idarer Kasino mit auf eine musikalische Weltreise.
Lesezeit 2 Minuten
Am 1. April 2025 landete der 65-jährige Axel Graumann als Flugkapitän ein letztes Mal einen Passagierjet. Doch am vergangenen Montag hob er in der Kasino-Gesellschaft vor mehr als 30 Gästen ab zu einer außergewöhnlichen Runde: Er nahm die Anwesenden mit zu einer Reise in die Welt der Berufsfliegerei, untermalt mit eigenen Fotos, meist aufgenommen aus dem Cockpit, und selbst komponierter und improvisierter Musik am Klavier.